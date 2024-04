Openjobmetis – Gevi, divieto di trasferta per i residenti in provincia di Napoli

Domenica 7 aprile alla Itelyum Arena andrà in scena la quint’ultima giornata del campionato di basket con la Openjobmetis che ospiterà la GeVi Napoli dei tre ex De Nicolao, Owens e Brown. (foto in alto: un tiro di Woldetensae nella sfida dello scorso anno)

Una partita alla quale non potranno presenziare i tifosi partenopei residenti nella provincia di Napoli: lo hanno deciso e comunicato quest’oggi le autorità competenti dando seguito a un’ipotesi che era molto “calda” nei giorni scorsi.

Tra i gruppi ultras delle due città infatti, corre cattivo sangue: il motivo è da ricollegare agli scontri avvenuti alla rivalità tra le curve calcistiche del Napoli e dell’Inter (cui è legata anche la Curva Nord di Varese) e agli scontri avvenuti al fuori dello stadio di San Siro il 26 dicembre 2018, quando morì Daniele “Dede” Belardinelli, uno dei principali esponenti del mondo ultras varesino.

La decisione comporta, di riflesso, l’impossibilità di acquistare online i tagliandi della partita: per comprare un biglietto sarà quindi necessario recarsi ai botteghini del palasport di Masnago tra oggi (giovedì 4) e domenica. Giovedì e venerdì gli sportelli sono aperti tra le 16 e le 18, sabato tra le 15 e le 18 mentre in giorno della partita casse aperte dalle 15 (il match inizierà alle 16,30). In ogni caso è obbligatorio esibire la carta d’identità al momento dell’acquisto dei tagliandi.

Per i motivi di cui sopra, le prevendite per Openjobmetis-Gevi non erano ancora state attivate salvo per quanto riguarda il miniabbonamento che comprende sia l’incontro con Napoli sia quello con Treviso del 28 aprile, ultimi due impegni casalinghi di McDermott e compagni che proprio ieri sera – mercoledì 3 – hanno detto addio alla coppa, perdendo la semifinale di ritorno a Istanbul contro il Bahcesehir College.