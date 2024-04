Orientamento post diploma: in Sala Montanari a Varese presentate offerte e opportunità formative

Si è tenuto oggi, giovedì 4 aprile, in sala Montanari il primo dei due incontri curati dall’Informagiovani del Comune di Varese e rivolti agli studenti delle scuole superiori della città, con momenti di orientamento nel mondo del lavoro e delle opportunità formative post diploma.

«Due giornate per informare ragazze e ragazzi sulle molteplici opportunità su cui possono indirizzare il loro percorso formativo, accademico o professionale – ha spiegato l’assessora Rossella Dimaggio – con l’occasione di avere un contatto diretto con i referenti dei diversi istituti di formazione, università e aziende in modo da avere tutte le informazioni necessarie a una scelta più consapevole».

Gli incontri si collocano all’interno della rassegna Job Week, organizzata dagli Informagiovani della Consulta Regionale, che è dedicata ai temi dell’orientamento e ricerca del lavoro.

Il servizio Informagiovani del Comune di Varese ha individuato due settori storici e rilevanti nell’ambito del distretto industriale del nostro territorio, quello dell’aeronautica e quello della moda, coinvolgendo il mondo di università, istituti tecnologici superiori, accademie di belle arti ed altre realtà formative accreditate per la formazione e certificazione nei rispettivi ambiti.

L’obiettivo è quello di mostrare quali sono i profili più ricercati, le competenze richieste dalle aziende, le proposte formative realizzate da diverse realtà in relazione alle opportunità lavorative. Tante le realtà coinvolte, come il Politecnico di Milano, IED, Università Bocconi, IULM, ITS Cosmo Academy, ITS Academy Machina Lonati, Mobilita ITS Academy, Aeronautica militare, Aeroclub Varese, Enac e Enav.

Il prossimo appuntamento è per lunedì 8 aprile in sala Montanari, dalle ore 9.00 alle ore 11.30.