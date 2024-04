Riapre “a colori” il tunnel di accesso all’ospedale di Circolo di Varese

Una cinquantina di ragazi delle classi 4^ B (arti figurative) e D (scenografia) del Liceo Artistico di Varese hanno dipinto circa 80 metri quadri di parete all’interno del tunnel di accesso all’ospedale di Circolo, dall’ingresso su viale Borri.

Un luogo di passaggio affrontato spesso con preoccupazione da chi si reca in Ospedale, ora carico di colori e di immagini che raccontano i luoghi simbolo della città giardino, dal Bernascone al Sacro Monte, i suoi abitanti più o meno giovani e una finestra sul resto del mondo, tra animali esotici e soggetti fantastici. Tutto tenuto insieme da lunga catena di DNA stilizzata.

Galleria fotografica Da galleria di passaggio a galleria d’arte: riapre il tunnel dell’ospedale di Circolo 4 di 14

«Un’opera corale», spiegano i docenti Claudia Canavesi e Constantin Migliorini che hanno coordinato il progetto, inserito all’interno di un’alternaza scuola-lavoro, partita lo scorso anno. «Tutti i ragazzi hanno partecipato ai rilievi architettonici del tunnel e nella progettazione con diversi bozzetti prodotti ispirandosi al tema dell’ospedale come riferimento per tutta la comunità della città e oltre».

DA GALLERIA DI SERVIZIO A GALLERIA D’ARTE

Era il 1911 quando l’Ospedale di Circolo di Varese, da piazza Giovine Italia, si trasferì in viale Borri. E la “Galleria di servizio” come è stato chiamato il tunnel pedonale che che da viale Borri introduce al Padiglione centrale, ne è stato da subito una delle principali vie d’accesso.

Ancora oggi, anche dopo l’inaugurazione del Monoblocco, continua a rappresentare un passaggio molto frequentato.

«I bozzetti dei ragazzi erano tutti di altissimo livello, e tutte originali», racconta il direttore amministrativo di Asst Sette Laghi, Ugo Palaoro. Da qui l’idea di procedere a una sindesi delle diverse proposte capace di tenere insieme ci diversi spunti elaborati dagli studenti.

Conclusi i bozzetti finali, si è svolta la fase dei cartoni, che consiste nello smontare ogni disegno in circa quindici parti, per poterle poi ingrandire attraverso il metodo della proiezione in scala reale. «Con questa tecnica si è potuto riportare il disegno sulla parete con il metodo dello spolvero».

Il risultato finale è una composizione pittorica che si sviluppa sui due lati del tunnel per i primi 20 metri dal suo ingresso. Una galleria d’arte in cui si alternano elementifloreali e architettonici, figure e piccoli quadri.

«Il lavoro svolto dai ragazzi è stato egregio – spiegano i presidi Anna Pontiggia, che ha visto nascere il progetto lo scorso anno, e Santo D’angelo, attuale dirigente scolastico del Liceo Frattini – Sono riusciti a portarecolore e bellezza ad un tunnel che prima avevo definito come un lungo ‘budello’ e che oggi è diventato una galleria’ d’arte».

«Ringrazio Asst Sette Laghi per la bella occasione offerta agli studenti del Frattini di affrontare un compito di realtà durante il percorso di alternanza – chiosa il provveditore Giuppe Carcano – Incidere sulla realtà, migliorare la vita delle persone è un desiderio di tutti i giovani e proprio così, grazie a questo progetto, sarà possibile rendere più leggeri i tanti passi, spesso pieni di preoccupazioni, che attraverseranno da oggi in poi la galleria dell’Ospedale di Circolo».

Un’occasione che i ragazzi hanno saputo cogliere e valorizzare. «È bello pensare che migliaia di persone vedranno il nostro lavoro e che forse persino i nostri figli potranno ammirarlo, in un luogo fondamentale della città», ha detto una delle studentesse.

Difficilmente l’alternanza scuola lavoro coinvolge uno spazio pubblico, e ancor più raramente lascia un segno positivo nello spazio condiviso dalla comunità. La soddisfazione è grande per tutti i soggetti coinvolti, a cominciare dai giovani artisti e i loro insegnanti.

«Sicuramente in futuro l’azienda ospedaliera dovrà provvedere a sistemare la seconda parte del tunnel che oggi appare ammalorata – afferma Palaoro – Sarebbe bellissimo poter proseguire allora le decorazioni con gli studenti di domani del Liceo Frattini».