Schianto a Brenta sulla statale della Valcuvia prima dell’alba

È di due persone finite all’ospedale il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, domenica 7 aprile in Valcuvia. Il fatto è avvenuto a Brenta lungo la strada statale 394 all’altezza di una rotatoria dove due veicoli si sono scontrati in modo piuttosto violento, ma a dispetto della forza dell’impatto non si sono registrati feriti gravi, che sono due.

Si tratta di una donna di 22 anni e un uomo di 55 che viaggiavano su due distinti veicoli. La chiamata di soccorso al 112 è arrivata attorno alle 5.30, prima dell’alba, e sul posto è arrivata un’ambulanza della croce rossa italiana di Gavirate dalla postazione 118 presso l’ospedale di Cittiglio, oltre ai carabinieri.

I vigili del fuoco di Luino con un mezzo hanno collaborato collaborando con il personale dell’ambulanza a soccorrere i feriti che hanno riportato solo leggeri traumi e mettendo in sicurezza i veicoli incidentati. I due pazienti sono stati portati in codice verde al pronto soccorso di Cittiglio.