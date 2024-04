Si stringe il cerchio intorno al candidato sindaco del centrodestra di Malnate

Mancano ormai due mesi a sabato 8 e domenica 9 giugno, fine settimana di elezioni europee ed amministrative. Anche a Malnate le urne saranno aperte per eleggere il sindaco, ma non tutte le caselle dei candidati sono ancora state coperte. Il centrosinistra si è diviso, con Irene Bellifemine e Nadia Cannito che andranno separate con le rispettive liste di appoggio.

Nel centrodestra invece continuano i confronti ma non c’è ancora intesa su di chi guiderà la coalizione. I nomi sul tavolo sono sempre quelli di Sandro Damiani (Fratelli d’Italia) e Paola Cassina, ora civica dopo aver lasciato la Lega, partito che ha rappresentato per quasi due decenni.

Lo stallo è causato dai partiti, con i due candidati che non convincono totalmente le forze al tavolo, che al momento sono Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Malnate Ideale. Proprio Malnate Ideale, che ha inizialmente proposto Mario Barel, sta cercando di accorciare i tempi; arrivare a una soluzione condivisa è l’obiettivo degli “ideali”, che hanno fatto un passo indietro rispetto al proprio candidato, facendo capire che sarebbero pronti a sostenere Damiani.

Se però la situazione non dovesse evolversi nei prossimi giorni, il movimento civico che fa riferimento a Lombardia Ideale è pronto ad andare avanti da solo, candidando il dottor Barel. Malnate Ideale ha dialogato con tutti i partiti del centrodestra nelle prossime ore di parlare con i provinciali di Fratelli d’Italia e Lega – una delegazione era presente all’appuntamento elettorale di Gavirate -, ma se anche questi colloqui non dovessero portare azioni concrete, la via sarà quella della corsa solitaria.