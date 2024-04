Successo per la “Agrigravel” a Varese

Oltre ogni aspettativa la partecipazione alla prima edizione della AgriGravel. L’evento allestito nel contesto di AgriVarese ha visto nello svolgimento del compito organizzativo l’Associazione Varese Bike Guide, nata nell’ambito del progetto # VareseDoyoubike di Camera di Commercio. (foto di Giordano Azzimonti) 150 i “gravellisti” provenienti da diverse province lombarde e dal Piemonte che, dopo la partenza dai Giardini Estensi a Varese, hanno pedalato nell’alto Varesotto toccando alcuni dei punti più suggestivi della Valceresio e della Valganna passando dalla Valle della Bevera per poi salire a Saltrio e proseguire lungo il parco archeologico del sito Unesco del Monte San Giorgio ed ammirare il Besanosauro, che è stato immortalato in numeroso scatti fotografici, per poi raggiungere Porto Ceresio, costeggiare il lago fino a Lavena Ponte Tresa e percorrere il tunnel della vecchia ferrovia, arrivare al Parco dell’Argentera prima di fare ritorno a Varese. 62 chilometri che hanno riscosso il consenso dei partecipanti al pari dei prodotti gastronomici del Varesotto protagonisti del ristoro a fine gara.