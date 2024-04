Torna la risottata solidale a Varese, è la terza edizione con chef Barzetti

Sta diventando una piacevole tradizione quella della risottata solidale, che l’Associazione Pane di Sant’Antonio ODV, in collaborazione con lo “chef volontario” Sergio Barzetti, malnatese e volto notissimo della tivù, e la Compagnia del Chicco Duro, organizzerà anche quest’anno nel cortile di Piazza Canonica, dietro la Basilica di San Vittore a Varese.

L’appuntamento è per domenica 14 aprile a partire dalle 12: Sarà disponibile un piatto di riso “da passeggio”, cioè da consumare passeggiando, al costo di 5€, il cui ricavato andrà a sostenere le attività della Casa della Carità di Varese.

Un risotto che fa del bene, a favore di un luogo sempre più frequentato: nei primi mesi del 2024, infatti, si è osservata una crescita continua dei beneficiari, includendo non solo coloro in condizioni di estrema fragilità, ma anche coloro che non riescono a far fronte all’aumento dei costi dovuti all’inflazione e alla mancanza di alcuni ammortizzatori sociali.

Nel corso del 2023, la Casa della Carità ha distribuito in media 93 pasti al giorno, per un totale di 33.883 pasti. Oltre alla distribuzione di pasti, la Casa della Carità offre uno spazio di ascolto con circa 44 nuovi colloqui al mese, un guardaroba assistendo uomini (2.224 nel mese corso del 2023), donne (975 nel mese corso del 2023) e bambini (415 pacchi bambino nel corso del 2023). Alla Casa della carità è possibile anche lavarsi, e nel 2023 sono stati 1.780 gli accessi alla doccia registrati. Nella farmacia solidale sono stati invece 1.016 gli accessi nel 2023 dispensando 3.771 farmaci nel corso dell’anno, mentre l’Emporio della Solidarietà Caritas attualmente assiste 29 nuclei familiari con 612 accessi registrati.