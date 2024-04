Valutazione neuropsicologica a Varese

La valutazione neuropsicologica permette di indagare la funzionalità delle diverse abilità cognitive (attenzione, memoria, linguaggio, funzioni esecutive, abilità visuo-motorie) con l’obbiettivo di delineare un profilo cognitivo e funzionale, rappresentativo delle caratteristiche individuali del minore, che evidenzi non solo gli aspetti deficitari ma anche, e soprattutto, i punti di forza e le peculiarità del singolo al fine di impostare un intervento terapeutico personalizzato sulla base del profilo funzionale emerso.

Questo tipo di percorso è particolarmente indicato in presenza di difficoltà di concentrazione, memorizzazione di informazioni e procedure, difficoltà di autoregolazione emotiva e comportamentale, sospetto disturbo dell’attenzione e iperattività (ADHD), sospetto disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).

Come ci spiega la dott.ssa Alessandra Mamì, psicologa psicoterapeuta e responsabile del centro: “Attraverso una valutazione neuropsicologica completa, si apre la strada a una comprensione più approfondita delle esigenze individuali del minore, facilitando così il percorso verso il suo sviluppo ottimale. La valutazione neuropsicologica del bambino e del ragazzo rappresenta un processo fondamentale finalizzato a comprendere ed analizzare il suo funzionamento cognitivo e comportamentale. La sua importanza risiede nel fornire una panoramica dettagliata delle abilità cognitive, emotive e sociali del bambino/ragazzo consentendo al professionista di adattare interventi mirati e personalizzati”.

La valutazione neuropsicologica ha quindi lo scopo di:

Rilevare deficit delle funzioni cognitive (memoria, linguaggio, abilità visuo-spaziali, abilità prassiche, attenzione e funzioni esecutive)

Formulare un’accurata diagnosi clinica, che permetta di individuare le aree di maggiore abilità e competenza accanto alle aree deficitarie

Impostare un percorso di intervento terapeutico personalizzato

Individuare inoltre eventuali problematiche emotivo-comportamentali

Quando richiedere una valutazione neuropsicologica?

Un approfondimento neuropsicologico è utile in ogni situazione in cui è necessario approfondire l’origine di una difficoltà sperimentata a scuola o nelle attività quotidiane come ad esempio nel caso in cui il bambino/ragazzo:

ha difficoltà nello svolgimento dei compiti in autonomia

fatica nel portare a termine consegne e istruzioni

non riesce a mantenere l’attenzione per un tempo prolungato

presenta difficoltà di concentrazione e memorizzazione

presenta difficoltà di autoregolazione emotiva e comportamentale

Cosa succede dopo la valutazione?

Presso Istituto Clinico Montello è possibile trovare i seguenti percorsi terapeutici:

Potenziamento cognitivo e Supporto al metodo di studio

Supporto psicologico e psicoterapia

Psicomotricità relazionale e Neuropsicomotricità

Logopedia

Supporto genitoriale

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 371 5850305 o inviare una mail a info@istitutoclinicomontello.it

Se vuoi scoprire di più visita il sito www.istitutoclinicomontello.ite resta aggiornato seguendo le pagine Facebook e Instagram