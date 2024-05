A Cairate s’inizia a sentire aria di Fulgor Run

C’è già attesa, in valle Olona: da qualche settimana in paese si parla e si discute di quando si terrà la Fulgor Run, quali saranno i percorsi e quali le novità.

È questo il periodo dell’anno in cui Cairate vive il suo personale “Sabato del Villaggio”, durante il quale pare che tutta la popolazione si stia preparando al grande evento.

Un evento decisamente aggregante e coinvolgente, se si pensa che la sua preparazione e organizzazione impiega in maniera diretta circa 200 persone, ciascuno con la propria mansione. Tantissime in un paese relativamente piccolo. Così tante che, per l’appunto, pare che tutta la popolazione sia in frenetica attività preparatoria, in ciò richiamando l’operosità delle formiche simbolo dell’evento.

La nona edizione della Fulgor Run che si terrà sabato 1 giugno, con partenza alle 18:30, come sempre dal Ponte di Cairate, dal quale si snoderanno i due ormai noti percorsi, da 11km e da 5km.

Unica piccola ma significativa novità sui tracciati sarà il passaggio dal Giardino delle Badesse, la nuova ed elegante piazza antistante il Monastero. Musica lungo il percorso, ricchi e caratteristici ristori, e una festa che continuerà in oratorio, ben oltre la linea del traguardo e ben oltre il calar del sole.

Confermata l’iniziativa per cui ciascuno dei tre asili comunali riceverà 10 centesimi per ogni iscritto alla gara, mentre un’altra gran parte del ricavato verrà destinata ad AIL e CUAMM-Medici per l’Africa.

Gli organizzatori salutarono la scorsa Fulgor Run 2023 dicendo che era stata “l’edizione migliore di sempre… fino alla prossima!”. Appuntamento dunque a sabato 1 giugno per scoprire se sarà davvero così.