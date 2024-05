A Malnate la \"giornata dello sport all inclusive\"

Domenica 19 maggio all’oratorio di Malnate si è svolta la “giornata dello sport all inclusive”. Organizzata dalla società San Martino Orma Malnate ( ginnastica artistica e Nippon Kempo), hanno contribuito alla realizzazione dell’evento alcune associazioni sportive e altre che operano nel sociale sul territorio malnatese.

«È proprio a loro, Calcio Vharese, Malnate Basket Bugs, Ultra Di, Avis, Cuorieroi, Vikings, la Finestra, Becco Giallo, il gruppo Alpini – spiegano gli organizzatori – che rivolgiamo un grazie di cuore per l’impegno e la dedizione profusa, rendendo possibile l’ottima riuscita della manifestazione. Il loro supporto ha un significato importante per la nostra società anche per il futuro, tutti insieme si può realizzare e creare un ambiente inclusivo ed accogliente per tutti. Un ringraziamento particolare a Don Alessandro che, in prima persona, ha dato un grosso contributo e alla splendida Simona Atzori che ha offerto nella serata, a chiusura della manifestazione, uno spettacolo carico di umanità e simpatia. Grazie alla prof.ssa Elisabetta Macciachini che ha programmato le attività sportive e ricreative pomeridiane e grazie al presidente Erminio Piana che ha pensato alla parte burocratica dell’evento».