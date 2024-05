A8 Milano-Varese, chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno per cinque notti

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle cinque notti di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno, verso Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Milano e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno.