Angelo Fiombo di Vivere Travedona Monate, “La nostra è una lista civica trasversale”

Anche Angelo Fiombo, candidato sindaco della lista civica Vivere Travedona Monate, ha risposto al comunicato di Andrea Cassani. Il segretario provinciale della Lega e sindaco di Gallarate aveva infatti diffuso una lettera in cui parlava di una lista di sinistra candidata alle elezioni di Travedona Monate, nonostante tutte le formazioni siano dichiaratamente civiche esclusa quella di centro-destra.

Buonasera, sono Angelo Fiombo, candidato sindaco per la lista civica “Vivere Travedona Monate”. Dopo aver letto la lettera di Andrea Cassani, segretario provinciale della Lega e sindaco di Gallarate, a sostegno di Fabio Pecoroni, candidato sindaco per la destra a Travedona Monate, pubblicata un paio di giorni fa, mi sento in dovere di fare alcune doverose precisazioni.

Che la lista di Pecoroni fosse chiaramente di destra lo avevamo già capito da un pezzo, bastava guardare il suo simbolo elettorale dove sono in bella mostra i simboli di Fdi, Lega e Forza Italia. Quindi l’endorsement di Cassani è del tutto superfluo. Quello che non si capisce, leggendo la lettera del segretario della Lega, è: chi sarebbe la lista di sinistra? Il nome della lista di sinistra, nel testo di Cassani, non viene citato e tutte le altre tre liste in competizione, compresa la nostra, sono liste civiche. Non essendoci una quinta lista, deduco che Cassani abbia preso un abbaglio o sia male informato. Lo invito a venire a incontrarci a Travedona Monate, così magari si potrà chiarire le idee.

La nostra lista, sottolineo civica, ha l’ambizione di intercettare i voti di tutti i moderati, siano essi di centro, di destra e di sinistra. Ci sentiamo un po’ delusi se Cassani vuol mortificare a priori il nostro desiderio di essere trasversali, senza nemmeno conoscerci. Quindi voglio ribadire che la nostra lista è una valida alternativa per gli elettori di centro-destra di Travedona Monate.

Capisco anche che la sua lettera sia stata dettata dalla paura che gli elettori di destra possano disperdere i voti tra le quattro liste, ma si sa che in un piccolo comune come Travedona Monate contano di più le persone e le idee delle etichette di partito. Per questo ho chiesto, da oltre una settimana, tramite Varese News, un incontro pubblico con gli altri tre candidati sindaci, in cui discutere i propri programmi elettorali, ma non ho ancora ottenuto risposta. Resto comunque in attesa fiducioso.

Angelo Fiombo, candidato sindaco lista civica “Vivere Travedona Monate”