Botte da orbi in una via privata di Varese nel cuore della notte, intervengono polizia e ambulanza

Una violenta lite, quasi un’aggressione, nel cuore della notte in una strada di Varese abbastanza insolita per un episodio del genere poiché in una via chiusa e attraversata tendenzialmente soltanto dai residenti. È accaduto nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio poco prima delle tre.

Alcuni residenti della via privata (via Edison, zona dietro l’ippodromo) sono stati svegliati da urla e schiamazzi e si sono trovati fuori casa tre persone che si picchiavano, all’apparenza fortemente alterati da alcol o sostanze stupefacenti.

L’episodio, che ha profondamente scosso i residenti, ha costretto all’intervento di due volanti della polizia e del personale sanitario della croce rossa di Varese per il soccorso di un 40enne che nello scontro ha avuto la peggio, (soccorso comunque con un codice non grave).