Caprara porta alla Uyba la centrale Skyy Howard

Centrale, classe 2001, statunitense di Dallas. È questo il profilo di Skyy Howard, la nuova giocatrice della Uyba Volley Busto Arsizio. Un nuovo innesto che porta la firma di coach Gianni Caprara, che l’ha allenata nella passata stagione al Cso Voluntari, la squadra che si è laureata campione di Romania.

«Sono entusiasta di ritrovare il coach: ha fatto un lavoro straordinario l’anno scorso. È un grande allenatore e spero di continuare a imparare da lui», queste le prime parole di Howard, che secondo coach Caprara risponde perfettamente all’identikit di chi vorrà vedere in campo, di biancorosso vestita.

«Non vedo l’ora di arrivare a Busto – dice Howard all’ufficio stampa del club – e di giocare per la Uyba. Ho sentito dire che è tutto magnifico: la squadra, l’organizzazione e la città, Voglio godermi questa esperienza. Non vedo l’ora di incontrare e conoscere le mie compagne di squadra. Con loro voglio creare una “connessione” dentro e fuori dal campo. Ho sempre desiderato giocare in Italia, è un sogno che diventa realtà per me. Sono solo al secondo anno della mia carriera ma giocare il campionato italiano è lo sprone per entrare in campo con più determinazione e giocare meglio. Voglio solo che la squadra vinca e, per questo, voglio iniziare al più presto a giocare con le mie compagne e dimostrare di essere competitiva».