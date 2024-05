Casciago in testa, sala della biblioteca piena per il secondo incontro elettorale

Prosegue il tour elettorale della lista “Casciago in testa” che candida a sindaco Mirko Reto, a caccia del secondo mandato da primo cittadino casciaghese.

Nella serata di mercoledì 22 maggio, nonostante la pioggia battente e la partita dell’Atalanta in chiaro sui canali Rai, la sala della biblioteca di Casciago era piena. Una buona partecipazione da parte della cittadinanza, che ha ascoltato la presentazione dei candidati consiglieri e i punti cardine del programma della lista. Non sono mancate le domande: tra i temi più richiesti il sociale, ma anche il futuro del marciapiede sulla ss394, per cui c’è un tavolo aperto con Anas e Comune di Varese per arrivare finalmente ad una soluzione.

Il sindaco Reto ha fatto il punto dei lavori fatti e esposto i progetti per il futuro, concentrandosi in particolare sull’importanza di andare a votare: «Lo ripeteremo fino alla fine: è fondamentale che si vada alle urne per evitare il commissariamento – ha detto -. Il nostro avversario è il quorum, dobbiamo evitare di essere costretti ad avere un commissario prefettizio che si potrebbe limitare solo alla normale amministrazione, bloccando i progetti in corso e facendo perdere un anno a tutto quello che abbiamo messo in campo. Stiamo andando casa per casa per convincere i casciaghesi: in questi 5 anni abbiamo fatto tanto, per i prossimi 5 abbiamo altrettanti progetti e idee. Invito tutti a partecipare ai prossimi incontri e a farci domande, siamo pronti per rispondere e dare ascolto ai nostri concittadini».

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA LISTA “CASCIAGO IN TESTA”

. Incontro al Riarma caffè di Morosolo ore 19 mercoledì 29 maggio

. Chiusura della campagna elettorale 7 giugno dalle 18 a Morosolo al Riarma caffè di Morosolo