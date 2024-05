Cercasi sponsor per le aiuole di Varese

Alcune delle più note aiuole di Varese cercano uno sponsor per diventare più belle: è stato prorogato infatti fino al 27 maggio per aderire al bando per la sponsorizzazione tecnica di alcune aree verdi comunali come aiuole, giardini, rotatorie.

Sono in totale 28 le aree individuate dall’amministrazione comunale per la sponsorizzazione, che può essere effettuata tramite interventi di sistemazione del verde, piantumazioni, posizionamento di elementi di arredo urbano. Il bando si rivolge a imprenditori e società commerciali a titolo gratuito, in cambio dell’installazione a carico dello sponsor di una o più targhe informative.

La durata del contratto può essere di tre, sei o nove anni e prevede la manutenzione ordinaria periodica delle aree concesse. I dettagli sono nel bando che si trova nel sito del Comune di Varese.

LE AIUOLE CHE CERCANO UNO SPONSOR

1 Piazza Giovanni XXIII – Brunella

2 Giardino “Oriana Fallaci” via Hermada – Centro

3 Aiuola e Rotatoria v.le Aguggiari/via Vannucci, Paracadutisti d’Italia – Montello

4 Largo IV Novembre – Biumo Inferiore

5 Aiuola spartitraffico Largo Risorgimento – Centro

6 Aiuola Piazza Madonnina in Prato – Biumo Inferiore

7 Piazza Beccaria – Centro

8 Viale Rimembranze – Monumento Alpini – Piazza Trinità – Capolago

9 Rotatoria Piazza Libertà – Casbeno

10 Giardino via Speroni angolo via Dandolo – Centro

11 Aiuole e Rotatoria SP1 lacuale/via al Lago/ via E.Ponti – Calcinate del Pesce

12 Piazza Milite Ignoto – Sant’Ambrogio

13 Aiuole spartitraffico Via Virgilio – Sant’Ambrogio

14 Spartitraffico via Caracciolo/via Nievo/Piazza Ferrucci – Masnago

15 Rotatoria e aiuole Stadio P.le De Gasperi – Masnago

16 Rotatoria viale Valganna/viale Ippodromo – Valganna

17 Rotatoria Piazza Mafalda di Savoia – Masnago

18 Aiuola spartitraffico viale Belforte/via Podgora – Belforte

19 Viale Belforte presso ex Calzaturificio di Varese – Belforte

20 Viale Borri intersezione Via Adriatico – Bizzozero

21 Rotatoria Schiranna via Macchi/SP1 – Schiranna

22 Rotatoria Schiranna via Vigevano/SP1 – Schiranna

23 Rotatoria via Daverio/Trolli – Casbeno

24 Rotatoria Largo Talamona via P.Chiara/via Corridoni – Casbeno

25 Rotatoria via Carnia/Guicciardini – Giubiano

26 Largo Comolli – Biumo Inferiore

27 Aiuola Perenni via Sempione – Autosilo

28 Piazza della Repubblica – Centro Città