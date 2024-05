Confronto elettorale a Gorla Minore, la replica di “Progetto per Gorla +Viva”

Un nuovo capitolo infervora ancora di più il confronto fra i candidati di Gorla Minore. La campagna elettorale, rimasta fino ad ora ferma ad un confronto pacifico fra i due schieramenti, cambia marcia e vede infiammarsi gli animi.

Questi i fatti: come successo in altri comuni che andranno al voto, anche a Gorla Minore si è iniziato a parlare della possibilità di offrire ai cittadini un confronto pubblico fra i due candidati, durante il quale i gorlesi avrebbero potuto ascoltare Fabiana Ermoni e Fabio Lorvetti discutere faccia a faccia di programmi elettorali e progetti futuri.

Ad avanzare la richiesta sono stati Acli e Comitato genitori. Lorvetti ha accettato, Ermoni ha rifiutato, proponendo però una intervista doppia.

In merito a questa proposta, il candidato di “Per una Comunità rinnovata” ha risposto con frasi e riflessioni che la lista “Progetto per Gorla +Viva” non ha gradito.

Ha così diffuso un comunicato stampa che riportiamo integralmente.

Per una corretta informazione, riteniamo doveroso fare alcune precisazioni rispetto a quanto pubblicato on line sul fare un confronto pubblico tra i due candidati a Sindaco.

Al di là delle modalità e tempi decisi, ribadiamo che per noi è più importante il confronto con i nostri cittadini sul territorio e pertanto non crediamo che questo tipo di iniziativa rispecchi le esigenze di un paese come Gorla Minore.

Vogliamo ricordarvi quanto detto dalla nostra candidata sindaco Fabiana Ermoni in un’intervista: “sono dell’opinione che lo scontro non faccia altro che allontanare le persone dalla politica …”.

Sulla stessa linea noi stiamo mantenendo un comportamento corretto e rispettoso delle persone ma nonostante ciò non riceviamo lo stesso trattamento, pertanto riteniamo necessario questo comunicato.

La campagna elettorale si può portare avanti in diversi modi. È una scelta di gruppo.

Noi preferiamo:

mantenere il contatto diretto coi cittadini per comprendere appieno le loro esigenze;

girare per il paese per vedere le problematiche del territorio;

spiegare il nostro programma a tu per tu, a seconda delle domande che ci pongono;

dare risposte concrete parlando delle iniziative che prenderemo nel sociale, nella manutenzione, nella difesa del territorio, ecc, se i gorlesi ci daranno la loro fiducia;

incontrare singolarmente e direttamente le associazioni di Gorla per ascoltarne le criticità e ribadiamo anche in questa sede che non abbiamo intenzione né di “chiuderle” né di boicottarle, nonostante una puntuale disinformazione che viene fatta circolare contro di noi.

Quando il candidato avversario afferma che “per un confronto diretto occorre avere conoscenze e competenze”, rispondiamo che la nostra candidata Sindaco, Fabiana Ermoni, ha dimostrato più volte in Consiglio Comunale di saper affrontare tutti gli argomenti di cui si trattava, non solo di Bilancio come invece era solito fare l’Assessore Lorvetti.

Fabiana ha sempre approfondito tutta la documentazione (anche tecnica) che di volta in volta è stata presentata per la discussione in Consiglio Comunale, anche se questa era resa disponibile solo 5 giorni prima mentre l’altro aveva a disposizione settimane per preparare per altro i soli punti relativi al bilancio, nonostante avesse il supporto degli uffici comunali.

Fabiana in questo periodo è impegnata tra lavoro, campagna elettorale e continua a dedicarsi come volontaria ad alcune delle associazioni di cui fa parte, in primis AVIS e Palio.

Quindi la scelta fatta dalla nostra candidata Fabiana Ermoni è stata sempre in linea col dare priorità a questi impegni.

Cogliamo l’occasione per invitare tutti i gorlesi alla nostra serata di chiusura in Auditorium, il 6 giugno, ore 21. Dopo lo spettacolo di ballo, la presentazione dei candidati e del programma, lasceremo spazio alle domande dal pubblico.

Agli avversari invece consigliamo di girare a piedi per il paese e vedere cosa non va, visto che non se ne sono accorti in 20 anni di loro gestione!

(“Progetto per Gorla +Viva”)