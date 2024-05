Cosa fare nel weekend a Saronno e dintorni il 3, il 4 e il 5 maggio

Tra la mezza dei boschi ad Uboldo, il concerto sinfonico gratuito al Giuditta Pasta, incontri culturali e una domenica di pulizie al parco del Rugareto a Cislago, ecco i principali eventi a Saronno e dintorni per venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio.

SARONNO – Al via al teatro Giuditta Pasta il concorso lirico internazionale dedicato a Giuditta Pasta. Tenuto in onore della celebre soprano di origini saronnesi, il concorso si terrà dal 2 al 5 maggio ed è dedicato ai giovani talenti del bel canto, provenienti da tutto il mondo. Domenica 5 maggio è infine prevista la serata finale, ad ingresso libero, con un concerto di un’Orchestra Sinfonica, l’esibizione dei vincitori e la consegna dei premi – Tutte le informazioni

SARONNO – Sabato 4 e domenica 5 maggio a Villa Gianetti, in via Roma 20, l’iniziativa Ville Aperte in Brianza, con visite guidate gratuite – Tutte le informazioni

LAGO MAGGIORE / SARONNO – Da domenica 5 maggio con il treno a vapore e storico verso il Lago Maggiore. Si viaggia da Milano e altre stazioni su convogli con carrozze d’epoca, delle Fs o delle Ferrovie Nord. Ma c’è anche la proposta del treno che segue la riviera del Verbano da Luino verso Locarno – Tutte le informazioni

SARONNO – Sabato 4 maggio alle 17 in villa Gianetti, in via Roma 20, terzo incontro del ciclo Nel Salotto del Collezionista, sulla figura della cantante Giuditta Pasta, a cura di Andrea Germi, conservatore della raccolta museale Giuditta Pasta – LA Divina. L’incontro di sabato dal titolo “Quanto difficilmente si incontrano gli amici! Le lettere di Bartolomeo Passerini, curato d’Intelvi, all’amico Filippo Ferranti” sarà tenuto dall’esperta Alessandra Mita Ferraro che parlerà della figura dello zio dell’artista lirica.

MOSTRE

SARONNO – Sabato 4 maggio in via Caduti della Liberazione 25 apertura della mostra compleanno “I nostri primi 15 anni. Memoria e Futuro” fino a domenica 26 maggio. Orari: 10.30-12.30 – 15.30-19 Ingresso libero. Info: 3494434259

NATURA

ORIGGIO – Domenica 5 maggio dalle 9:30 a Cantalupo biciclettata nel Parco dei Mughetti in occasione della “Festa dell’Aria”, organizzata da Circolo Culturale Il Campanile: 5,5 km su percorso pianeggiante adatto a tutti – Tutte le informazioni

CISLAGO – Appuntamento a domenica 5 maggio per una mattina di pulizia dei boschi di Cislago e Rescaldina. L’iniziativa è organizzata dai Comuni di Cislago e Rescaldina, insieme al PLIS Bosco Del Rugareto, agli Amici del Rugareto e alle Guardie Ecologiche Volontarie dell’area Insubria Olona. I volontari si divideranno in tre gruppi per pulire tre diverse aree boschive. A Cislago il ritrovo sarà alle 8:30 in via Maestri del Lavoro, a Rescaldina alle 9:30 all’ingresso del Bosco del Rugareto in via Nenni e al parcheggio in fondo via Monza ad angolo di via XI settembre. L’evento terminerà poi per le 12:30.

SPORT

UBOLDO – Domenica 5 maggio la 16esima mezza dei boschi, una manifestazione podistica non competitiva a passo libero. Ritrovo alle 8:00 con partenza alle 9:30 – Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Tutto pronto per la prima edizione del Caronnese Summer Fest: giornate di sfide tutte a tinte rossoblù. Voglia di giocare, stare insieme e fare gruppo: questi sono i cardini della prima edizione della festa del calcio giovanile, la prima rassegna di tornei per il settore giovanile “made in Caronnese”. 75 partite per 9 categorie diverse dal 4 maggio al 15 giugno – Tutte le informazioni