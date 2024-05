D08 Gallarate-Gattico, chiuso l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Besnate

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Besnate, in entrambe le direzioni, come di seguito indicato:

Nelle tre notti di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 maggio con orario 21:00-5:00 -sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese (km 0+000) e Besnate (km 4+000), verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, al km 29+900 della A8, immettersi sulla viabilità ordinaria: SS33 del Sempione, SP26, SP49 fino a raggiungere la stazione di Besnate, per l’ingresso sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico; chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese e potrà uscire a Solbiate Arno, al km 35+700, immettersi sulla SP26 ed entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate. Di conseguenza, per chi percorre la A8 e proviene da Milano o da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, in direzione della A26 Genova Voltri Gravellona Toce.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene da Milano, seguire l’itinerario alternativo indicato per la chiusura del tratto; per chi proviene da Varese, in considerazione della contestuale chiusura sulla A8 Milano-Varese, del tratto Castronno-Solbiate Arno, verso Milano, chi proviene da Varese dovrà uscire obbligatoriamente a Castronno e potrà entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 30 E VENERDI’ 31 MAGGIO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate (km 4+000) e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese (km 0+000), in direzione della A8. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni , A8 Milano-Varese e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, proseguire sulla SP49, SP26 e SS33 fino alla stazione di Gallarate; per la chiusura dell’entrata della stazione di Besnate, verso la A8: Gallarate sulla A8; per la chiusura dell’entrata della stazione di Besnate, verso la A26: Sesto Calende Vergiate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico. Saranno chiuse le aree di servizio “Verbano est” e “Verbano ovest”, situate nel tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, rispettivamente verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e in direzione della A8 Milano-Varese, secondo il seguente programma:

-dalle 20:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 maggio, sarà chiusa l’area di servizio “Verbano est”;

-dalle 20:00 di venerdì 31 maggio alle 5:00 di sabato 1 giugno, sarà chiusa l’area di servizio “Verbano ovest”.