Due annulli filatelici per la Milano Comics&Games

Poste Italiane, in collaborazione con Blu Nautilus e Dada Editore, celebra l’edizione primaverile di Milano Comics&Games con due annulli speciali e una cartella filatelica dedicata a Raffaello, la terza della serie Teenage Mutant Ninja Turtles, dopo Leonardo e Michelangelo, personaggi della serie a fumetti di genere fantascientifico e supereroistico ideata nel 1984 da Kevin Eastman e Peter Laird.

Milano Comics&Games è diventata una delle principali rassegne internazionali dedicate al fumetto, al cinema d’illustrazione, alla comunicazione per immagini e al gioco intelligente. Obiettivo dichiarato dell’evento è infatti quello di far vivere ai visitatori esperienze entusiasmanti fra tornei, raduni, esibizioni, incontri con community in cui condividere interessi e divertimento.

Gli annulli, in formato ovale orizzontale, riproducono il logo della manifestazione e un dettaglio della locandina firmata da Andrea Cavaletto, sceneggiatore e illustratore che collabora con editori e produttori cinematografici italiani e stranieri, sia underground che mainstream.

Sabato 11 maggio alle ore 11, sul palco centrale del Padiglione 1, sarà presentata la cartella filatelica oltre alla cerimonia di bollatura alla presenza di Egisto Seriacopi (Dada Editore) e i rappresentanti di Poste Italiane Giacomo Pacchioni, Annamaria Gallo e Cristina Giovannelli.

La cartella filatelica contiene una cartolina annullata, una busta personalizzata e un francobollo e può essere acquistata anche negli uffici postali con sportello filatelico, negli Spazio Filatelia e online su poste.it al prezzo di 15 euro.

Nello stand di Poste Italiane situato al Padiglione 2 si potranno invece acquistare il folder dedicato a Raffaello presentato in anteprima, i prodotti filatelici sul fumetto e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.