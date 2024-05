Gestione sostenibile della risorsa idrica: incontro delI’Istituto Oikos e Asfo Valle del Lanza

Il 30 maggio nuovo appuntamento del ciclo di incontri dedicati agli enti pubblici organizzati da Istituto Oikos e dall’Associazione Fondiaria (ASFO) Valle del Lanza.

Il tema del mese di maggio è la gestione sostenibile della risorsa idrica. L’incontro si svolgerà presso Villa Aliverti a Vedano Olona, dalle 9.00 alle 12.00, e sarà aperto anche a tutti i cittadini interessati, che potranno partecipare in presenza oppure online.

Come si rapportano l’acqua e gli ambienti extraurbani, come i sistemi fluviali influenzano il rifornimento di acqua per usi diversi, quali sono sfide e problemi per la gestione di questa risorsa (riduzione dei prelievi, carichi inquinanti), quali azioni, strategie e meccanismi di governance si possono adottare come buone pratiche nella gestione dell’acqua, sono i temi che verranno affrontati durante la mattinata.

Giulio Conte del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF) approfondirà questi temi, seguirà una tavola rotonda in cui Alessandro Uggeri (Idrogea Servizi srl) dialogherà con i gestori dell’acqua attivi sui Comuni del PLIS Valle del Lanza.

In uno scenario di eventi estremi, dove si alternano piogge copiose e periodi di siccità prolungata, la conservazione e l’accesso alla risorsa idrica sono questioni urgenti e importanti da affrontare. Una corretta gestione forestale può contribuire in modo positivo al mantenimento e al miglioramento della qualità delle acque e dei bacini idrici, per questo ASFO si interroga e vuole portare nel dibattito pubblico questi ragionamenti e la condivisione di buone pratiche.

L’invito è rivolto a tutte le Amministrazioni e i cittadini interessati. «Vogliamo che le nostre amministrazioni siano pronte e aggiornate su alcuni temi che competono principalmente l’area extra-urbana. Crediamo che i momenti formativi siano momenti utili e preziosi per il nostro territorio» dice Giuseppe Ciapessoni, presidente dell’Associazione.

È un’occasione di formazione organizzata da Istituto Oikos e dall’ASFO Valle del Lanza, insieme al Parco Pineta, nell’ambito del progetto “ alleLanza”, avviato nel 2023 con il contributo di Fondazione Cariplo. Scopo dell’iniziativa è promuovere la gestione comunitaria dei terreni abbandonati al fine di prevenire e contrastare l’abbandono e il dissesto del territorio.

Per la partecipazione è necessario iscriversi mandando una mail a asfolanza@parcopineta.it o compilando il form disponibile a questo link:

https://enketo.ona.io/single/d5265146894a1fd4f342f7adcf7d2fd4

