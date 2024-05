Gli incontri di Auser di Busto Arsizio dal 13 al 19 maggio

I prossimi appuntamenti di Auser Busto Arsizio

Lunedì 13 Maggio ore 15.30

Auser Busto Arsizio – Via Volta 5 Busto Arsizio

Care to care Lab. Verso una comunità solidale

A cura di Fernanda Lombardi (artista e arteterapeuta) e Michela Volfi (facilitatrice di pratiche di filosofia)

Un dialogo tra arte e filosofia per confrontarsi, riflettere insieme sulla dimensione della cura.

Mercoledì 15 Maggio ore 17.45

Galleria Boragno – Via Milano Busto Arsizio

Danza e Pensiero

A cura di Gaia Giovine Proietti (facilitatrice di pratiche di filosofia) ed Emanuele Enria (performer)

Un dialogo tra danza e filosofia a partire dall’esperienza torinese “la balera filosofica” con Propositi di Filosofia

Sabato 18 Maggio ore 15.30

Assieme a Francesco – Via S. Pellico Busto Arsizio

Coi colori tra le dita

A cura di Nicoletta Meloncelli (arteterapeuta)

Un laboratorio tra colori e pennelli

11/12 e 18/19 Maggio ore 10 – 12.30 e 14.30 – 18.00

Circolobizzozzero – via Monte Generoso 7 Varese/Bizzozzero

Urgenza Creati.Va

Mostra a cura del collettivo CREATI.VA

La mostra “La Libertà del segno” di Augusto Barbieri, un’esposizione a partire dall’esperienza dello Spazio Incontro care to care degli scorsi mesi con Auser Busto