Mazzucchelli: “23 mila visitatori dal 2022 ad oggi, Morazzone ha le carte in regola per puntare sul turismo”

Riqualificare Morazzone, promuovendo le specificità culturali, sociali ed economiche del territorio. Questo il punto fondamentale del programma di Maurizio Mazzucchelli che si ricandida appoggiato dalla lista “Il Paese che vorrei”

«Negli ultimi anni a Morazzone abbiamo assistito ad una profonda trasformazione del nucleo antico attraverso interventi che stanno riqualificando il paesaggio urbano – dichiara il sindaco uscente- ; si è avviato un processo virtuoso di rivitalizzazione e promozione delle specificità culturali, sociali ed economiche del contesto territoriale morazzonese; nelle nostre scuole abbiamo intrapreso un percorso per condividere la conoscenza delle tradizioni locali, delle pratiche e dei valori radicati nel tempo nella nostra comunità; abbiamo costruito uno scenario urbano accogliente ed attrattivo verso il turismo».

«Non era scontato ottenere risultati positivi mettendo la cultura al centro del grande processo di rigenerazione del tessuto urbano, sociale ed economico che si è avviato, a Morazzone, in questi ultimi anni. Eppure i risultati sono tangibili, inoppugnabili, e sotto gli occhi di tutti – continua Mazzucchelli-. Voglio qui limitarmi ad elencarne solo alcuni, quelli che nonostante il grande impatto che hanno avuto sulla nostra comunità, non sono noti nella loro interezza e portata e che, invece, è importante sottolineare in un momento in cui, chi promette cambiamento, solo cinque anni fa definiva i nostri progetti “scarni e poco utili per il centro storico”. E sono stati puntualmente smentiti».

I numeri del turismo

«La concretezza dei numeri dice di oltre 23 mila turisti giunti a Morazzone dal 17 dicembre 2022 ad oggi (oltre 2200 nelle sole giornate FAI di primavera del 23 e 24 marzo scorsi); di quattro nuove attività tra ristorazione e ricettive aperte nel nostro paese dal 2022 ad oggi; di un incremento di fatturato per le attività economiche del centro paese e non solo che varia dal +4 al +40%.

E ancora, ogni anno 20 ragazzi della scuola secondaria di primo grado, sono formati ed impegnati come Ciceroni nei vari beni (casa Macchi, chiesa Parrocchiale, chiesa di Santa Maria); per i ragazzi della scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado è stato attivato, con insegnante madrelingua, il progetto English for Morazzone con un investimento complessivo 31.400,00 Euro a valere sugli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024».

I rapporti con le scuole

Sempre per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado è stato attivato il progetto podcast “La voce dei ragazzi” con il quale i ragazzi delle scuole secondarie sono invitati a promuovere le bellezze storiche, culturali, paesaggistiche di Morazzone, nonché le realtà associative ed economiche del paese.

«Ancora per loro è stato lanciato il progetto “Menti in movimento” -spiega Mazzucchelli – attraverso il quale verrà completamente trasformata la didattica nella scuola secondaria “E. Fermi”; un progetto moderno in grado di rendere ancora più attrattiva la nostra scuola secondaria di primo grado che conferma nuovamente due classi prime. Nuovi armadietti, nuovi banchi, nuovi colori per le aule e gli spazi comuni in una struttura già ampiamente rinnovata dalla nostra amministrazione, con una didattica che prevede gli studenti in movimento tra le varie classi tematiche.

E ancora, con un investimento complessivo di 12.000 Euro, due i nuovi libri editi dal Comune di Morazzone: “Morazzone per ragazzi – viaggio tra storia cultura e arte” a cura della cooperativa Baobab, e “Il Morazzone e dintorni” di Isabella Dalla Gasperina e Franco Orsi».

La collaborazione con il Fai

Ed infine la grande collaborazione con il FAI: non solo nelle scuole. «Infatti il FAI è coinvolto nelle feste di paese e collabora con le associazioni presenti sul territorio nell’organizzazione degli aventi che le stesse promuovono (Festa della terza di Luglio, Festa patronale e altro).

Gli obiettivi raggiunti non rappresentano per noi un traguardo – conclude il sindaco uscente- ; bensì sono il punto di partenza di ulteriori azioni, tutte tese all’obiettivo primario della rigenerazione urbana sostenibile, e che sono declinate, con la consueta e provata concretezza, nel programma elettorale che presenteremo ai morazzonesi il prossimo 30 maggio nella sala della Musica (ex ambulatorio comunale) alle ore 21.00. Oltre al programma, nel corso della serata avremo modo di illustrare quanto realizzato in questi ultimi cinque anni di buona amministrazione, fornendo dati e illustrando i progetti in corso di completamento e quelli per i quali è stato già richiesto un finanziamento pubblico».

