I Vigili del fuoco di Tradate liberano la Canottieri di Varese dalle acque del lago

Da giorni alle prese con l’acqua alta del lago, la Canottieri di Varese ieri pomeriggio è stata “liberata” dall’arrivo dei Vigili del fuoco di Tradate, che sono intervenuti con pompe e sifoni per prosciugare la sede del centro sportivo alla Schiranna.

In particolare volontari e addetti del centro, che da giorni lottano contro l’esuberanza delle acque del lago, continuamente alimentate dalle piogge, non riuscivano a svuotare l’hangar dove sono riposte le barche. «Con i nostri mezzi non ce la facevamo e grazie all’intervento dei Vigili del fuoco la situazione è stata riportata se non alla normalità quantomeno a livelli gestibili con i mezzi a disposizione della canottieri – spiega il presidente Pierpaolo Frattini – Adesso abbiamo aggiunto due pompe dovremmo riuscire a mantenere il livello basso, poi settimana prossima faremo ulteriori interventi all’hangar».

Le preoccupazioni adesso sono due: l’arrivo di nuovi acquazzoni, visto che il meteo è ancora instabile, e i danni collaterali di questa emergenza che ormai dura da giorni: «L’hangar è una struttura tecnica, il vero rischio è la sede che per fortuna non è stata allagata ma c’è il timore per l’acqua di risalita nei muri – aggiunge Frattini – E’ una struttura d’epoca e dunque più delicata di una costruzione moderna. Per fortunata il lago in questi giorni si sta lentamente abbassando, pochi centimetri ma utili per scongiurare ulteriori danni. Ringrazio di cuore i Vigili del fuoco per il loro intervento, ci hanno dato davvero una grossa mano».