Il lavoro, la giustizia sociale e la pace per l’Europa del futuro, tre incontri della Camera del Lavoro

La Camera del Lavoro Territoriale di Varese allo scopo di promuovere una maggiore partecipazione e confronto politico su alcuni dei temi al centro da sempre dell’ente, ha organizzato tre incontri con alcuni candidati alle elezioni europee. Il lavoro, la giustizia sociale e la pace sono temi centrali per l’Europa del futuro.

Nelle tre serate si incontreranno Maria Angela Danzì e Simone Verni per il Movimento 5 Stelle; Cecilia Strada e Alessandro Zan per il Partito Democratico; Mimmo Lucano e Arianna Bettin per l’Alleanza Verdi Sinistra.

Questi gli appuntamenti:

Mercoledì 22 maggio cooperativa Belforte, viale Belforte 165, Varese. Maria Angela Danzì candidata nella Circoscrizione Nord Ovest per la lista Movimento 5 Stelle, Simone Verni Candidato nella Circoscrizione Nord Ovest per la lista Movimento 5 Stelle. Coordina Andrea Giacometti.

Mercoledì 29 maggio ore 20.30 Sala Montanari via dei Bersaglieri, 1 Varese. Cecilia Strada candidata capolista del Partito Democratico nella circoscrizione Nord Ovest, Alessandro Zan in collegamento candidato del partito democratico nella Circoscrizione Nord Ovest. Coordina Michele Mancino

Sabato 1° giugno ore 20.30 cooperativa Belforte Viale Belforte 165 Varese Mimmo Lucano candidato nella Circoscrizione Nord Ovest per la lista Alleanza Verdi Sinistra. Arianna Bettini candidata nella circoscrizione Nord Ovest per la lista Alleanza Verdi Sinistra. Coordina Andrea Giacometti