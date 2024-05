Installata una nuova risonanza magnetica all’ospedale di Varese

È stata consegnata la nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla al Monoblocco dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Si tratta di un macchinario che rientra nel programma di innovazione tecnologica dell’Asst Sette Laghi del valore di 13,5 milioni di euro grazie ai fondi PNRR.

La risonanza, che ha previsto una spesa di 1.100.000 euro, rappresenta un miglioramento per il reparto di radiologia e sostituisce la macchina precedente al piano meno uno del Monoblocco.

Gli altri investimenti tecnologici prevedono: due acceleratori lineari, del valore di oltre 4 milioni di euro, di cui uno arrivato nel settembre scorso, mentre il secondo arriverà nel secondo semestre di quest’anno.

Sempre alla radiologia è destinato uno dei due sistemi radiologici fissi del valore totale di oltre 400.000 di euro, mentre alla neuroradiologia spetta l’angiografo il cui costo è di oltre 8900.000 euro. Andrà a sommarsi ai due angiografi già in funzione sia nella radiologia, acquistato lo scorso anno ( valore 533.000 euro), sia all’emodinamica, collaudato a fine 2023, mentre un quarto macchinario arriverà, sempre all’emodinamica, entro metà dell’anno del valore di 492.000 euro ( come quello appena entrato in funzione).

La medicina nucleare, infine, si potenzia con una nuova gamma camera che andrà ad aggiungersi alle tre acquistate lo scorso anno, per un impegno economico totale che si aggira attorno al milione e mezzo di euro oltre a una nuova Pet/Tac del valore di 2 milioni e 284.000 euro.