La presentazione della “Lista Insieme – Maria Croci” a Malnate per Nadia Cannito sindaco

È stato un momento di partecipazione ed inclusività la presentazione della “Lista Insieme – Maria Croci” tenutasi lo scorso sabato alla Sala Consiliare del Comune di Malnate, alla presenza della candidata Sindaco per Malnate Nadia Cannito.

Con una composizione parzialmente rinnovata la Lista ha presentato il proprio programma senza tradire quelle che, da sempre, sono finalità, idee e principi: accoglienza, valorizzazione della persona, attenzione ed inclusione sociale e protezione delle famiglie. Questi, in sintesi, i punti del programma illustrato e di cui i candidati, presentandosi ai cittadini, si sono fatti portatori con partecipato entusiasmo. Partendo dai “giovanissimi” che hanno esposto e condiviso le proprie idee, passando per “gli storici” che da anni, sotto la guida di Maria Croci, si mettono a disposizione dei cittadini Malnatesi per una città più attenta alle esigenze delle persone attuando una politica che non trascuri i valori umani e sociali di cui i candidati sono portatori indivisi.

Gentilezza, vicinanza, e politiche assistenziali che possano rendere Malnate una città ancora più inclusiva ed orientata al benessere dei propri cittadini.

In particolare, Emma De Benedetti, 19 anni, la più giovane dei candidati, ha illustrato le proposte della coalizione per i giovani.

Maria Frascoli ha parlato di servizi sociali, assessorato retto proprio da Maria Croci.

Franco Filippi ha dedicato una panoramica al vasto argomento del territorio.

Ha concluso la presentazione Simonetta D’Amico, Consigliera comunale di Milano che ha raccontato la propria esperienza di amministratore di una grande città e rammentato la coincidenza delle elezioni europee, invitando al voto.

I candidati per il Consiglio comunale sono:

Maria Croci

Gigi Baroni

Emma De Benedetti

Franco Filippi

Maria Frascoli

Fabio Ghielmi

Bruno Innocenti

Vida Koranteng

Olinto Manini

Francesca Massaro

Salvatore Misuraca

Carla Munari

Eleonora Ricusi

Angelo Syku

Patricia Vera

Giulia Zanardi