Lavoro nero, chiusi due autolavaggi a Gallarate

Lavoro nero e irregolarità varie in due autolavaggi di Gallarate: Ispettorato del Lavoro, carabinieri e Polizia Locale hanno sospeso l’attività e “staccato” multe e sanzioni per migliaia di euro.

Il doppio controllo nelle due strutture nelle zone di periferia della città facevano parte di una giornata di controlli congiunti operati sabato 11 maggio da personale dell’Ispettorato del Lavoro, Carabinieri del NIL di Varese (Nucleo Ispettorato del Lavoro) ed agenti della Polizia Locale di Gallarate.

Nei due autolavaggi sono stati trovati ben otto lavoratori irregolari. Alcuni dei dipendenti “in nero”, originari del Pakistan e del Bangladesh, tentavano di allontanarsi ma venivano bloccati dalle pattuglie che avevano circondato l’area per impedire la fuga e “cristalizzare” la scena.

Nel corso della giornata sono stati controllati e sanzionati anche due banchi di vendita di frutta e verdura al mercato comunale di via Torino, anche in questo caso con la scoperta di tre lavoratori “in nero”.

Complessivamente al termine dei controlli ammontano a 60mila euro le sanzioni amministrative accertate; di pari valore quelle contestate per illeciti di natura penale per i quali verrà trasmessa notizia di reato alla Procura della Repubblica. Le quattro attività oggetto di controllo sono state sospese. Tale ultima misura rimane in vigore sino all’avvenuto pagamento dei 1000,00 euro di sanzione ed al compiuto adempimento delle prescrizioni imposte ai trasgressori in sede di verifica.

«I miei ringraziamenti al comandante Giannini, a tutte le forze dell’ordine e alla Polizia locale che hanno operato i controlli» commenta l’assessore alla sicurezza Germano Dall’Igna. «I controlli verranno sempre più intensificati nel rispetto delle norme vigenti».