Non poteva avvicinarsi ai genitori ma lui va a dormire a casa loro, arrestato 31enne a Vergiate

Si è fatto trovare in casa dei genitori, mentre dormiva, nonostante quattro giorni prima gli era stato notificato un provvedimento di divieto di avvicinamento da parte dei Carabinieri di Vergiate. Per questo un uomo di 31 anni, residente a Mornago, è stato arrestato e processato questa mattina con rito direttissimo in tribunale a Busto Arsizio.

Alla giudice Francesca Roncarolo l’uomo, sul quale pendeva una denuncia dei genitori per maltrattamenti, ha detto che vi era un accordo per il quale avrebbe potuto cenare e dormire a casa loro in quanto la sua casa era senza riscaldamento e senza la possibilità di cucinare.

Una versione alla quale il giudice non ha creduto in quanto i genitori, che non si sono presentati all’udienza, non hanno potuto confermare né, tantomeno, hanno ritirato la denuncia nei suoi confronti. Per questo ha disposto la custodia cautelare in carcere e la convalida dell’arresto.