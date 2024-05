Nuovi sport per una nuova palestra: una mattina di festa alla Nostra famiglia di Castiglione Olona

Mattinata di grande divertimento ieri per i ragazzi dell’associazione La Nostra Famiglia di Castiglione Olona dove negli spazi recentemente rinnovati della palestra si è svolto l’evento “Sport anch’io” che ha dato ai giovani seguiti dalla struttura la possibilità di provare nuovi sport in collaborazione con società sportive e associazioni. L’iniziativa è stata anche l’opportunità per l’inaugurazione ufficiale della nuova palestra, realizzata grazie ad un progetto di raccolta fondi che ha coinvolto la comunità.

Galleria fotografica Le foto dell’evento “Sport anch’io” nella nuova palestra della Nostra Famiglia di Castiglione Olona 4 di 6

Dopo i saluti istituzionali, il taglio del nastro e la benedizione della struttura, i ragazzi hanno potuto giocare a baskin insieme agli animatori della cooperativa Il Millepiedi, a sitting volley insieme alla società Real eyes e a taekwondo con gli esperti della Fita, la federazione italiana Taekwondo.

Alla mattinata, che si è conclusa con un momento conviviale, sono intervenuti la presidente della Nostra famiglia Luisa Minoli, Luigi Santi di Intesa San Paolo e il sindaco di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri con l’assessore ai servizi sociali Caterina Valle Zaninoni. Ospite d’onore il giocatore Andrea Meneghin, che ha tagliato il nastro inaugurando la nuova palestra.

Il progetto è nato grazie alla collaborazione di Intesa San Paolo, che attraverso al sua piattaforma For funding sostiene progetti solidali promossi da selezionate organizzazioni non profit nell’ambito del programma Formula supporta progetti di inclusività, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano.

La presidente Luisa Minoli ha ringraziato Intesa San Paolo per il grande sostegno dato nel progetto di ristrutturazione della palestra.