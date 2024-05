Rissa alla stazione, il Pd: “Episodio che mostra una Gallarate NON sicura”

A pochi giorni dalla grande rissa nella zona delle stazioni di Gallarate e alle ulteriori tensioni che ne sono derivate sul piano dell’ordine publico nella zona, interviene con una nota il Partito democratico di Gallarate, che parla di “città non sicura”.

«Leggiamo con preoccupazione degli episodi di violenza scoppiati vicino alla stazione e nel quartiere di Sciare’. Non sono i primi, purtroppo, ma sicuramente sono un altro tassello grave che mostrano una Gallarate NON sicura. La città non sembra essere così sicura come molti esponenti di Giunta o della maggioranza continuano a voler far credere, non solo per quanto accaduto martedì scorso, ma per una triste serie di eventi a cui sembra la città debba assistere impotente».

«Auspichiamo che le misure straordinarie che il Sindaco ha annunciato in vista del vertice in prefettura prevedano a fianco di misure di contrasto, le ben più importanti misure di prevenzione, fino ad ora assenti nella debole politica sulla sicurezza espressa dalla attuale giunta».

Da qui l’interrogativo: «È questa la Gallarate sicura di cui parlano? Non basta togliere le panchine e rifare bella una piazza per avere sicurezza, sono altri gli interventi che devono esser programmati, non bastano operazioni di facciata per risolvere un problema che ha radici più profonde. Come PD siamo preoccupati della sicurezza dei gallaratesi: ‘sicurezza’ non è e non deve essere solo una parola del centro destra, ma pensiamo che le strategie da utilizzare per il raggiungimento dello scopo siano necessariamente diverse. Chiediamo dunque al Sindaco di riferire quanto prima quali siano le misure che intende perseguire in materia di sicurezza e di aprire un confronto con le opposizioni in merito. Non crediamo nell’oppressione e nella restrizione ma in politiche che seguano una filosofia di inclusione sociale e di attenzione verso le periferie della città, che possano tornare a dare una prospettiva di riscatto e di vita civile a chi vive ai margini», scrivono dal Partito Democratico di Gallarate