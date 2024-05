Sala strapiena al Maga di Gallarate per i finalisti del Premio Strega

Buona la prima al Maga di Gallarate che ha ospitato per la prima volta i finalisti del Premio Strega 2024: domenica 19 maggio la Sala degli Arazzi ha fatto fatica ad ospitare tutti gli appassionati arrivati per assistere alla presentazione dei dodici scrittori selezionati per il premio più prestigioso dell’editoria italiana.

L’appuntamento fa parte delle ventisei tappe del Premio Strega Tour, presentazioni itineranti sul territorio, in vista della serata conclusiva. L’evento è organizzato in collaborazione con la Città di Gallarate e Duemilalibri – Giornate del Libro e dell’autore, oltre al Maga e alla libreria Biblos Mondadori.

A moderare l’incontro Alessandro Barbaglia, scrittore e libraio, già vincitore del Premio Strega ragazze e ragazzi nel 2021 con “Scacco matto tra le stelle”.

I finalisti sono Sonia Aggio, con Nella stanza dell’imperatore (Fazi); ⁠Adrian N. Bravi, con Adelaida (Nutrimenti), ⁠Paolo Di Paolo con Romanzo senza umani (Feltrinelli), ⁠Donatella Di Pietrantonio con L’età fragile (Einaudi), Tommaso Giartosio con Autobiogrammatica, Antonella Lattanzi con Cose che non si raccontano (Einaudi), Valentina Mira con Dalla stessa parte mi troverai (SEM), ⁠Melissa Panarello con Storia dei miei soldi (Bompiani), ⁠Daniele Rielli con Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli), Raffaella Romagnolo con Aggiustare l’Universo (Mondadori), ⁠Chiara Valerio con Chi dice e chi tace (Sellerio), ⁠Dario Voltolini con Invernale (la nave di Teseo).