Sfida “da NCAA” per la Pallacanestro Femminile Varese

Lo sport universitario americano – al femminile – sembra una costante nel Varesotto in questi giorni. Se a Busto Arsizio la UYBA ha preparato un ciclo di tre amichevoli di pallavolo contro altrettanti college a stelle e strisce, a Gazzada Schianno sono i canestri a dare spazio a un college d’oltreoceano.

Martedì 28 maggio (palla a due alle ore 20) il PalaGasch di via Matteotti ospita il match tra la Pallacanestro Femminile Varese e le Presidents, la squadra del Washington & Jefferson College, una università che ha sede nello stato della Pennsylvania, non lontano da Pittsburgh.

Un confronto molto interessante per diversi motivi: Premazzi e compagne potranno infatti misurarsi con una “scuola” cestistica lontana e differente rispetto alle formazioni abitualmente incontrate in campionato (Varese ha disputato la Serie B chiudendo al quarto posto).

Inoltre coach Andrea Anilonti potrà dare spazio a diverse giocatrici anche nell’ottica della costruzione della rosa per la stagione 2024-25, impegnate in un match che presenterà un certo grado di difficoltà. Le Presidents, allenate da Jina DeRubbo (che lo scorso anno tagliò il traguardo delle 500 vittorie in panchina) hanno infatti un record di 23 vittorie in 26 partite stagionali nella propria Conference (i campionati interstatali su cui è basato il sistema americano ndr) chiudendo l’annata in semifinale.