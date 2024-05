Sostegno dal M5S e solidarietà agli organizzatori del Pride Varese

“Il Gruppo territoriale del M5S esprime solidarietà agli organizzatori del Varese Pride per le dichiarazioni offensive e non veritiere espresse in occasione della discussione relativa alla concessione, negata, del patrocinio alla tradizionale manifestazione nell’ambito del Consiglio provinciale del 29 aprile scorso”.

Così si legge in un comunicato a firma della rappresentante del Gruppo territoriale M5S di Varese Francesca Bonoldi.

La Provincia di Varese ha negato il patrocinio al Varese Pride, la manifestazione la cui prossima edizione è prevista per il 22 giugno. Il consiglio provinciale ha votato contro la concessione di questo riconoscimento, ripetendo la decisione già presa l’anno scorso.“È stato detto che siamo violenti, prepotenti, che nel Varese Pride c’è un’ostentazione di arroganza, un circo di violenza verbale. Chi ha pronunciato queste parole, probabilmente non ha mai partecipato a una sola edizione del Varese Pride,” ha detto Giovanni Boschini, presidente di Arcigay,

Continua il comunicato del M5S: “Il Pride, a Varese, si è sempre caratterizzato per essere un momento festoso, di incontro e di riflessione rispetto all’importanza di garantire i diritti civili a ciascun cittadino, nel pieno rispetto dell’articolo 3 della nostra Costituzione, che recita: ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali’. Sulla base di questo, avremmo ritenuto importante il sostegno all’iniziativa da parte della Provincia di Varese, quale istituzione locale.

Come MoVimento 5 Stelle, anche quest’anno saremo presenti con le nostre bandiere al Pride per esprimere un’idea di inclusione e rispetto ispirata ai nostri valori e a quelli espressi dalla Costituzione”.