Stop ai posti auto a pagamento per i dipendenti dell’ospedale di Varese: raccolta firme di Cgil, Cisl e Uil

Mercoledì 29 maggio, Fp Cgil, Cisl FP e UIL FPL saranno nella hall dell’ospedale di Varese per raccogliere le firme contro i parcheggi a pagamento per i dipendenti.

La presenza dei cantieri all’interno dell’area ospedaliera ha ridotto drasticamente l’offerta di posti auto. Da anni l’azienda concede di entrare con l’auto al personale dietro pagamento di un abbonamento mensile.

«I posti a disposizione sono insufficienti – lamentano i sindacati – così i lavoratori si trivanoa pagare per un servizio che non viene loro garantito».

Mercoledì ci sarà una raccolta firme dalle 9 alle 18 per chiedere all’Asst di sospendere il pagamento mensile finché non saranno garantiti i posti: « Sono anni che l’Asst dei Sette Laghi non risolve il problema dei parcheggi – si legge nel volantino – e allo stesso tempo obbliga i dipendenti a pagare per un posto auto che non c’è. Siamo stanchi di soluzioni inesistenti che l’azienda ha proposto a più riprese e quindi chiediamo il parcheggio gratis per tutti i dipendenti fino a quando non sara’ risolto il problema».