Tredicenne investito a Busto Arsizio, arriva l’elisoccorso

Elisoccorso in azione a Busto Arsizio per un ragazzino di 13 anni che nel pomeriggio di oggi, lunedì, è stato investito mentre attraversava in bicicletta da un’automobile all’incrocio tra viale Stelvio e via Mario Grampa a Beata Giuliana.

L’investimento si è verificato attorno alle 16 e sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica e l’elisoccorso. Il codice di intervento in uscita assegnato da Areu era inizialmente rosso, quello più grave, ma dopo i primi accertamenti è stato trasformato in arancione che indica una media gravità.

Sul posto è presente la Polizia Locale di Busto Arsizio che sta gestendo la viabilità e ricostruendo la dinamica dei fatti.