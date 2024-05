L’ASD Scerèe di Bodio Lomnago, situata in via Scerèe 66, è una scuola di equitazione affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri. Da anni, la scuderia si impegna a trasmettere l’amore per i cavalli attraverso attività didattiche e ludiche, offrendo un ambiente sicuro e stimolante dove i partecipanti possono apprendere e divertirsi.

Galleria fotografica Un’estate in sella con il campo estivo “Settimane a Cavallo” 4 di 8

Il campo estivo Settimane a Cavallo

Anche quest’anno, l’ASD Scerèe propone il campo estivo “Settimane a Cavallo 2024”, rivolto a bambini dai 5 anni in su. L’iniziativa si terrà nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, con settimane aperte a tutti (principianti e non) e settimane intensive più mirate dedicate agli allievi della scuola per imparare tutto sul cavallo: sia da terra che in sella.

Il programma e le date del campus

Durante il campo estivo, i partecipanti potranno usufruire di un ricco programma che include le settimane aperte a tutti, programmate per:

24-28 giugno

22-26 luglio

5-9 agosto

Le settimane intensive per gli allievi della scuola che si terranno invece:

17-21 giugno

8-12 luglio

26-30 agosto

2-6 settembre

Le attività svolte

Durante il campo estivo, i partecipanti potranno usufruire di un programma ricco e variegato che include:

lezioni pratiche e teoriche di equitazione organizzate in base al livello di esperienza;

organizzate in base al livello di esperienza; lezioni di grooming , ovvero cura e pulizia del pony/cavallo;

, ovvero cura e pulizia del pony/cavallo; attività motorie e giochi sui pony per garantire un divertimento sicuro e educativo.

Orari e modalità di partecipazione

Le attività si svolgeranno per l’intera giornata, dalle 9.00 alle 17.30. Per le settimane aperte a tutti, è possibile partecipare anche per mezza giornata, scegliendo tra la mattina (9.00 – 13.30) o il pomeriggio (13.30 – 17.30). Inoltre, su richiesta, è possibile usufruire del servizio di pre e post campus.

Informazioni e iscrizioni

Il campo estivo include pranzo e merenda per tutti i partecipanti. I posti sono limitati, quindi è consigliabile prenotare il prima possibile contattando Cecilia o Beatrice al numero 333 7227122. È previsto uno sconto del 10% per chi prenota due settimane o per fratelli e sorelle.

Non perdete l’opportunità di far vivere ai vostri bambini questa bella esperienza all’insegna dell’apprendimento e del divertimento.

CONTATTI

ASD Scerèe

​Via Scerèe, 66, Bodio Lomnago

M: 333 7227122 (Cecilia o Beatrice)

Sito | Facebook | Instagram