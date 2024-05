Verso Hong Kong e verso la Libia: novità e progetti del cargo da Malpensa

L’evoluzione della domanda e dell’offerta del cargo per via aerea è sempre in evoluzione, in particolare nel quadro di grande incertezza geopolitica. E dunque non mancano le novità in vista o i progetti su Malpensa (foto Andrea Ferrando).

La testata specializzata Air Cargo Italy cita ad esempio il previsto uso di un B777F da parte di Msc Air Cargo sulla rotta Malpensa-Hong Kong. Il B777F è stato appena immatricolato (marche I-MSCA, unico 777 in Italia) dalla AlisCargo, controllata di MSC.

Air Cargo Italy si affida a “fonti interne alla compagnia” nell’annunciare come “prossimo” il lancio del nuovo volo, anche se per ora non cita date certe né frequenza.

L’avvio del servizio segnerà in ogni caso un debutto ‘di peso’ su una rotta che peraltro recentemente è stata massicciamente potenziata grazie in particolare ai collegamenti lanciati da Hong Kong Air Cargo e da Dhl Express. Il primo vettore, come noto, serve Malpensa dallo scorso ottobre tre volte a settimana trasportando prodotti e-commerce tramite un Airbus A330-200F, mentre il corriere espresso, che ha avviato il suo servizio all’inizio di aprile, effettua cinque collegamenti ogni 7 giorni, impiegandovi un B777F.

Un 777 è stato impegnato nei giorni scorsi anche per un trasporto di elicottero Aw-139 da Cascina Costa – fabbrica Leonardo accanto a Malpensa – al Giappone, su rotta regolarmente impegnata.

Nel corso di un evento del mondo del cargo aereo a Milano, Air Cargo Italy ha anche raccolto le indiscrezioni sul lancio di un nuovo volo Malpensa-Libia da parte della compagnia aerea libica Medsky Airways di base a Tripoli, per conto Air Cargo Ias: la compagnia opera per ora su Fiumicino ma “nel prossimo futuro” potrebbe portare su Malpensa un volo regolare con B737F.