A Sesto Calende si insedia il consiglio comunale, Giordani giura come sindaco

Sala consiliare gremita a Sesto Calende per la prima seduta del nuovo consiglio comunale, insediatosi nella mattina di sabato 22 giugno a quasi due settimane dal voto che ha portato Elisabetta Giordani a diventare la prima donna a vestire la fascia tricolore.

Tanta è stata infatti la curiosità e l’entusiasmo da parte dei sestesi per la nuova giunta e la nuova consigliatura nella città bagnata dal Ticino, come spesso accade nei giorni successivi alle elezioni amministrative – la speranza è che la partecipazione possa sempre rimane elevata anche col sopraggiungere dell’inverno e il cambio di mesi e anni sul calendario. Dopo 15 anni di governo di centrodestra, si spostano dunque gli equilibri tra le parti: diversi i consiglieri comunali fino a maggio all’opposizione (Circosta, Danzo, Tollini) – e altri con un passato comunque nei banchi “alla sinistra” del sindaco (Ponti, Ferrario) – adesso in maggioranza al fianco del nuovo sindaco Giordani e del resto della squadra di Sesto Futura. Discorso analogo, naturalmente, anche per la controparte, con gli ex assessori Favaron e Capriglia oggi all’opposizione dopo tanti anni accanto ai sindaci Giovanni Buzzi e Marco Colombo, ri-eletto a giugno come consigliere per Siamo Sestesi e tuttavia oggi (unico) assente.

Ad ogni modo, quello di Giordani non ha nelle ambizioni quello di delineare un mero cambio nei rapporti di forza, quanto, come annunciato fin dalla nomina, dare inizio a una nuova stagione politica per Sesto Calende. «Costruire un modo nuovo e diverso, un nuovo clima di dialogo e confronto» è quanto annunciato fin dalla campagna elettorale e ribadito anche oggi durante il giuramento del sindaco, il momento più solenne del consiglio comunale, come da tradizione molto più “cerimonioso” nella sua prima seduta rispetto alle restanti di un mandato, quando all’ordine del giorno si affrontano come punti di discussione delibere, mozioni e interpellanze.

IL DISCORSO DI GIORDANI: “COSTRUIAMO INSIEME UN NUOVO CLIMA DI DIALOGO”

«Nella sacralità di questo momento sento fortemente il dovere e la responsabilità nei confronti del mio Paese, della mia città, dello Stato, delle istituzioni ma anche di tanti uomini e donne che nella storia hanno consentito a noi di essere qui in piena libertà e consapevolezza – dichiara Giordani dopo aver giurato “non senza una certa emozione” di rispettare lealmente la costituzione italiana -. Mi piace anche ricordare i sindaci che ci hanno preceduto e che ringrazio – continua -. Vivo l’emozione e il senso di appartenenza all’amministrazione comunale, alla comunità dei cittadini e delle cittadine. Esprimo l’onore di rappresentare tutti e di lavorare per essere il sindaco di tutti insieme alla mia squadra, alla giunta e al consiglio comunale, dove siedono i consiglieri eletti, di maggioranza e di minoranza. Siamo chiamati a mettere in pratica la prima promessa di cambiamento fatta ai sestesi: costruire un modo nuovo e diverso, nuovo clima di dialogo e confronto. Ai consiglieri Boatto e Favaron ho già indicato il terreno concreto sul quale è possibile lavorare insieme, a partire dalle regole che in democrazia devono essere condivise per poi confrontarci su idee e proposte. Ciascuno interpreterà il proprio ruolo, ma chiedo e auspico il rispetto per le persone, oltre la sincerità e la coerenza tra ciò che si dice qui e in ogni sede».

Spiega Giordani durante il giuramento, confermando la volontà della creazioni di tavoli di lavoro insieme alla minoranza, a cui sarà offerta la presidenza delle commissioni bilancio e della territorio: «Conosciamo i bisogni e le aspettative, che abbiamo rilevato in questi mesi, oggi è un giorno di festa e di gioia: qui si compie il rito democratico con il quale i cittadini scelgono con piena libertà di giudizio il proprio governo, la propria amministrazione. Da parte della squadra di cui mi faccio portavoce posso dire con certezza che la disponibilità al dialogo con mancherà mai. Il nostro è un progetto al di fuori degli schemi tradizionali della politica, un progetto che vogliamo proseguire insieme ai sestesi, convinti che la partecipazione alla vita pubblica abbia bisogno di modi e nuovi sedi, a partire dai comitati di quartiere e dal consiglio comunale dei ragazzi».

BOATTO COLLABORATIVO: “APPOGGEREMO LE IDEE GIUSTE, SPERANDO VENGA FATTO ALTRETTANTO CON LE NOSTRE”

La parola d’ordine per il prossimo mandato sembra dunque essere rispetto, atteggiamento che anche il candidato sindaco e capogruppo di Siamo Sestesi Mario Boatto promette di non tradire, e si augura di vedere ricambiato nei confronti dell’opposizione composta da lui, Edoardo Favaron, Jole Capriglia, Marco Limbiati e Marco Colombo. «Sarà nostra premura quella di non litigare – commenta Boatto, in continuità con il pensiero espresso l’indomani della sconfitta elettorale -. La nostra attenzione sarà rivolta a seguire quanto sarà fatto: chiaramente, quando saremo in disaccordo, e qualche momento ci sarà, lo faremo notare, ma con l’educazione e il rispetto delle persone. Spero in una collaborazione reciproca, che da parte nostra non mancherà. Appoggeremo le vostre idee che riconosceremo come giuste, spero che accadrà altrettanto anche nei nostri confronti. Dispiace aver perso le elezioni, questa però rimane un’esperienza che va fatta: Sesto Calende è una bella città, cercheremo anche noi di “dare una mano” per migliorarla».

Per Sesto Futura il compito di capogruppo è stato affidato a Floriana Tollini, reduce da cinque anni all’opposizione con Insieme per Sesto, quando ha rappresentato, e continuerà anche per il prossimo lustro, la candidata eletta più giovane del consiglio comunale (classe 1996). «Ho apprezzato le parole del capogruppo Boatto che auspicano un dialogo e un cambio di passo. Da parte mia, e garantisco anche dal gruppo di maggioranza, non avrete mai espressioni non educate o parole irrispettose. Portarvi rispetto non è solo dovuto a voi, in quanto persone prima di tutto, persone che rappresentano una parte dei cittadini e delle cittadine sestesi, ma anche a me, alla mia storia personale, che fino a un mese fa ero seduta al vostro posto. Ciò che differenzia la democrazia da tutto il resto è proprio la presenza dell’opposizione e tanto più sapremo mantenere alto il livello del dissenso e del confronto costruttivo, tanto più la nostra democrazia sarà di alto livello».

BARBARA MERCALLI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I restanti punti all’ordine del giorno hanno visto tramite scrutinio il rinnovo delle commissioni e l’elezione del presidente del consiglio comunale, ovvero il consigliere eletto chiamato a dettare i tempi, il funzionamento e il rispetto delle sedute. A ereditare la carica ricoperta per la prima volta da Alessandro Ceron, istituita a Sesto Calende nel luglio del 2020, è Barbara Mercalli, coordinatrice durante la campagna elettorale di Sesto Futura a partire già della conferenza stampa in cui l’alleanza civica veniva sancita e poi in quella di presentazione di Giordani lo scorso gennaio. La nomina di Mercalli, favorita a Favaron proposto invece dall’opposizione, sottolinea un fil rouge, anzi, rosee, della nuova amministrazione: i tre ruoli apicali del consiglio comunale (sindaco, presidente del consiglio e capogruppo di maggioranza) saranno ricoperti da tre donne.

Questa invece la composizione delle tre commissioni elette oggi: la commissione elettorale sarà presieduta da Tollini, Gumier, Colombo (supplenti saranno Colombo, Gnodi e Ferrario), mentre la commissione bilancio vedrà partecipi il vicesindaco Circosta, Tollini, Ponti, D’Agaro, Gumier; Boatto, Capriglia e Colombo e, infine, la commissione territorio Gualtieri, Gumier, Ferrario, Balzarini, Gnodi; Boatto, Favaron e Limbiati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

I consiglieri comunali oggi insediati sono,

per Sesto Futura:

Elisabetta Betta Giordani – Sindaco

Giorgio Circosta – Vicesindaco, Assessore ai Lavori Pubblici – al Bilancio, Patrimonio e Demanio – al Commercio, Industria e Agricoltura

Michele Ponti – Assessore alle Politiche giovanili – alla Comunicazione e allo Sport

Leonardo Balzarini – Assessore all’Ambiente – all’Urbanistica e all’Edilizia privata.

Francesca Gualtieri – Assessore alla Cultura – al Turismo e all’Istruzione

Loredana D’Agaro – Assessore alle Politiche sociali – alla Sicurezza, alla Polizia locale – alla Viabilità, mobilità e sosta

Floriana Tollini – Capogruppo maggioranza

Barbara Mercalli – Presidente del Consiglio comunale

Sergio Gumier

Pietro Ferrario

Simone Danzo

Cristian Gnodi

per Siamo Sestesi:

Mario Boatto – Capogruppo opposizione

Edoardo Favaron

Marco Colombo

Jole Capriglia in Sesia

Marco Limbiati