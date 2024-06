Arrivano anche i finanzieri in congedo a dare man forte alla Procura di Varese

Oltre ai Carabinieri in congedo, alla Procura di Varese arrivano anche i colleghi militari della Finanza che per una vita intera hanno indossato la divisa delle Fiamme gialle e oggi dimessi gli alamari intendono ancora servire lo Stato.

SOS PROCURA

E lo fanno in un settore delicato come quello della magistratura requirente, la Procura dove riservatezza e discrezione fanno da contorno alle attività delicate portate avanti dagli uffici amministrativi, primo fra tutti il casellario giudiziale falcidiato da pensionamenti e buchi di organico. È qui che Antonio Gustapane, procuratore capo di Varese ha inteso “schierare“ i finanzieri in congedo. Il progetto che come si accennava si sovrappone a quello attivato con l’Associazione nazionale carabinieri in congedo è stato possibile grazie alle sinergie attivate con l’Associazione nazionale finanzieri d’Italia di Varese rappresentata dal presidente, il maresciallo aiutante Lorenzo Lippolis. Alla presentazione della nuova attività era presente anche il colonnello Fabrizio Rella, comandante del Gruppo guardia di finanza di Varese.

I VOLONTARI

I volontari, tutti in congedo, sono il maresciallo maggiore aiutante Lorenzo Lippolis, il maresciallo Giacomo Scelba e il brigadiere Pasquale Gargiulo che saranno a disposizione degli uffici giudiziari in base all’apposita convenzione.

Al termine dell’incontro il procuratore della Repubblica Antonio Gustapane ha espresso al colonnello Fabrizio Rella ed al Presidente Lippolis «una profonda soddisfazione per il contributo che i tre soci dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Varese potranno dare alla Procura di Varese e soprattutto questo arriva nell’ambito delle celebrazioni per i 250 anni della fondazione della Guardia di Finanza, occasione per ricordare la competenza e la dedizione con cui le Fiamme gialle operano in sinergia con le altre forze di polizia e con le varie istituzioni locali; sono profondamente grato nei confronti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, per l’ausilio fornito alla Procura di Varese, mediante l’attività di volontariato offerta dai tre iscritti in congedo, cosi da dare un contributo al corretto e tempestivo espletamento delle attività della Procura».

I RINFORZI

Ad oggi i volontari che operano in Procura sono i tre finanzieri finanzieri, cinque carabinieri e un altro ex appartenente all’Arma che prederà servizio a partire da settembre, un nucleo di volontari «fondamentali» per tenere aperti alcuni uffici strategici come casellario giudiziale e l’ufficio ricezione atti. Mancano tuttavia 15 dipendenti nel settore amministrativo all’ultimo piano di palazzo di giustizia sui 37 previsti dalla pianta organica. Ed ecco che le risorse messe in campo rappresentano una boccata d’ossigeno anche per il lavoro ordinario.

VARESE APRIPISTA

Il modello Varese, che integra l’ausilio di personale selezionato volontario agli effettivi è una fotografia delle carenze che a livello nazionale, e a macchia di leopardo, soffre il comparto giustizia. Per questo la scelta del dottor Antonio Gustapane di riattivare un protocollo in essere già dal 2017 prima coi Carabinieri in congedo e poi coi militari delle Fiamme gialle rappresenta una delle strade percorribili per sopperire alla carenza di organico, un modello appunto replicabile altrove. È di questi giorni la notizia dell’interessamento da parte di altre Procure in Italia per la soluzione adottata dalla Procura del capoluogo prealpino.