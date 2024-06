Bugs Malnate, una stagione coinvolgente e intensa sotto canestro

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Galleria fotografica Finestagione: Malnate Basketball Bugs 4 di 6

Con il mese di giugno, si chiude la stagione sportiva dell’Asd Malnate BasketBall Bugs, stagione caratterizzata dal cambio della guardia a livello societario con Francesco Battaini nominato nuovo presidente e Marco Sartori come suo vice. Dopo sette anni, si è chiusa l’ottima era da presidente di Fabio Giani e da vice di Andrea Veronesi.

Cosa dire della stagione 2023-2024? Ci sarebbe tanto da scrivere e comunicare, innanzitutto è bello avere una squadra di volontari che collaborano in maniera attiva, costante e numerosa in tutte le nostre numerose attività! Il settore minibasket ha avuto una forte crescita in questi ultimi mesi a livello di iscrizioni, gestionale, organizzativo e tecnico.

Per quanto riguarda il settore giovanile, alcune nostre squadre, in collaborazione con la Valceresio e il Varese Basket School, hanno partecipato ai campionati Gold, che ci hanno visti lottare con grande caparbietà ed ottenere risultati, comunque lusinghieri, essendo stato il nostro primo anno di partecipazione a campionati di così alto livello.

La prima squadra, rinnovata sia a livello di giocatori, che di guida tecnica, ha disputato una buona stagione, riuscendo ad ottenere la salvezza e la qualificazione ai playoff, fino ai quarti di finale.

Fiore all’occhiello della nostra società è la partecipazione a diversi tornei, fra cui spiccano quelli a distanza in Svezia nel mese di gennaio, in Val di Non dopo Pasqua e il recentissimo disputato a Moncalieri in provincia di Torino e i nostrani Torneo Varese Basket School, Bruno Arena e Thea Valley! Da sottolineare la stretta collaborazione con il Trofeo Garbosi, dove siamo stati una delle più importanti sedi di gioco ed infine spicca con evidenza, l’organizzazione, in condivisione con il Basket Siamo Noi, del Giovani Leggende, torneo prestigioso di fama nazionale ed internazionale, che coinvolge i ragazzi Under 17.

Tempo di feste di fine anno, del torneo Bellavista, che si svolgerà a metà di giugno presso il mitico campetto di viale delle Vittorie, in cui saremo coprotagonisti, a livello pratico, arrivato alla terza edizione. Concludiamo, con un sincero e sentito ringraziamento a tutti i nostri tesserati, dai genitori che ci aiutano nel gestire ed organizzare il tutto, a tutti gli allenatori ed istruttori per la passione e il carisma che hanno messo. E ancora: allo staff dirigenziale per l’efficienza e la presenza nei vari settori della società ed infine, ai nostri fondamentali sponsor, ma non da ultimi, a tutti i nostri atleti. Dai più piccoli ai più grandi, tutti accumunati dalla voglia di migliorare sempre, dal costante impegno, dal cercare di vincere, ma sempre e comunque con lealtà e rispetto verso tutti!