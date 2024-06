Dimensione Armonica: una casa per il turista in bici a Comabbio

Aperta nel 2022, Dimensione Armonica a Comabbio è la destinazione perfetta per i turisti che vogliono vivere la bellezza della natura in tranquillità e senza rinunciare ai confort. Selezionata come Official Point del progetto #VareseDoYouBike è un punto di partenza ideale per scoprire i percorsi intorno ai principali laghi della Provincia di Varese.

Un’oasi per ciclisti e amanti della natura

Situata tra il lago di Comabbio, il lago di Monate, e a breve distanza dai laghi Maggiore e di Varese, Dimensione Armonica è il la scelta giusta per i turisti che desiderano esplorare questi paesaggi. A soli 15 minuti dall’aeroporto di Malpensa, la villetta indipendente offre accesso facile e veloce a una delle zone più ricche di percorsi ciclabili e sentieri escursionistici della provincia.

Servizi dedicati ai ciclisti

Dimensione Armonica mette a disposizione dei suoi ospiti alcuni servizi pensati per migliorare l’esperienza del turista in bicicletta: un ricovero sicuro per le biciclette oltre a brochure e mappe dettagliate dei percorsi locali. Tutto è pensato per assistere il ciclista nella propria avventura su due ruote.

Eleganza e comfort

L’arredamento di Dimensione Armonica riflette un equilibrio tra eleganza e funzionalità, con finiture di lusso che arricchiscono senza mai venire ostentate. Il giardino privato offre un ulteriore spazio di relax e tranquillità, perfetto per recuperare dopo una giornata attiva o semplicemente per godere del clima mite lombardo. La casa è inoltre fornita di una zona di lavoro, pensata per i professionisti che desiderano combinare impegni lavorativi con momenti di puro relax.

Informazioni e contatti

Per scoprire di più su Dimensione Armonica o per prenotare un soggiorno, è possibile chiamare al numero 335 6951249.