Euro2024: Acerbi e Scalvini out, Spalletti chiama l’ex Pro Patria Federico Gatti

È un “percorso netto” quello di Federico Gatti, difensore della Juventus convocato dal ct della Nazionale Luciano Spalletti in vista di Euro2024 dopo il forfait di Francesco Acerbi (operato per pubalgia) e Giorgio Scalvini (rottura del crociato) negli ultimi giorni.

La rosa definitiva sarà diramata dal commissario tecnico il prossimo 9 giugno (il torneo ospitato dalla Germania inizierà invece il 14 – leggi qui la guida targata VareseNews sugli Europei), ma, nella sfortuna, il duplice infortunio dei compagni di reparto sembra assicurare la convocazione del fresco vincitore della Coppa Italia, il primo trofeo per l’ex numero 6 della Pro Patria, le cui gesta abbiamo potuto raccontare nel dettaglio durante la stagione sportiva 2020-21 a partire dal bellissimo gol vincente messo segno a Lecco, la prima rete tra i professionisti per il difensore nativo di Pinerolo.

L’annata con la casacca bianco-blu allo Speroni di Busto Arsizio segnò infatti il battesimo di Gatti nel calcio dei “pro” (in Serie C). Il ds dei tigrotti Sandro Turotti, che nell’inverno 2019 provò a strapparlo in anticipo dal Verbania (nella foto) e scelse lui sei mesi più tardi come primo acquisto nell’estate successiva, fece in modo che la società bustocca riuscisse a incassare una buona cifra dalla vendita del cartellino al Frosinone nell’estate 2021, appena dodici mesi dopo l’arrivo nella Manchester del Varesotto.

In terra ciociara Gatti confermò in appena sei mesi (la Juventus bruciò il Torino e piombò su di lui nel gennaio 2022 assicurandosi le prestazioni sportive per quasi 10 milioni di euro) la propria caratura fisica e tecnica, ma, soprattutto quella tenacia che gli ha permesso di realizzare 6 reti (4 in campionato e 2 in Europa League) e 63 presenze (di cui 2 in Champions League) con la maglia bianconera.

Adesso, in uno dei tanti “colpi di scena” che hanno caratterizzato la carriera del classe 1998, Spalletti e i compagni lo aspettano per difendere il titolo di Campioni d’Europa in Germania, Paese che nella memoria dei tanti tifosi degli Azzurri evoca ancora splendidi ricordi di Notte magiche.