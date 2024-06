Fernando De Maria presenta “Si aspetta la sera” all’oratorio di Avigno

Sabato 8 giugno alle ore 15 presso la sala dell’Oratorio di Avigno, Fernando De Maria presenterà il libro “Si aspetta la sera”. Il libro comprende temi scolastici, storie di campioni e racconti di vita. Uno dei temi è: perché Dio ha creato l’uomo e l’universo?

Durante la serata l’autore affronterà svariati temi: perché Dio ha creato l’uomo e l’universo? Traccia: sei in vacanza al mare o in montagna e guardi il cielo in una notte di stelle: ti sei mai chiesto perché Dio ha creato l’uomo e l’universo. Cosa provi, cosa ti chiedi? Cosa c’è oltre la vita?