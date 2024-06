Pace, diritti e sicurezza sul lavoro: a Gallarate la due giorni del Sindacato di classe

A Gallarate è il weekend del “Festival della riscossa proletaria e popolare”: una due giorni di mobilitazione, dibattito e proposte promossa dal “Sindacato generale di classe”.

Le attività sono in programma tra venerdì 28 e sabato 29 giugno, nel cortile che ospita la sede del sindacato di base, in via Pasubio, quartiere periferico di Madonna in Campagna.

“Delineare obiettivi e percorsi di lotta attraverso un’analisi concreta della situazione concreta” è la frase che presenta la due giorni.

Il programma

VENERDI’ 28 GIUGNO

Dalle ore 14.15 alle ore 16.30

“Conflitto capitale/lavoro”

Economia di guerra-Diritto di sciopero e rappresentanza. Il concetto di sindacato di classe. La nostra pratica sindacale

Ore 16.30

“Il fenomeno Cina”

Racconto di un’esperienza diretta di Emiliano Ferrari

Ore 17.00

“Guerre e mondo multipolare”

Chi non vuole la Pace? Interviene Stefano Orsi esperto in geopolitica Al termine breve dibattito

Ore 18.00

Aperitivo con presentazione ed esposizione “Un piccolo Eden” dell’artista Giampiero Cunati di Genova

SABATO 29 GIUGNO

Dalle ore 9.30 alle ore 13.00

“Omicidi sul lavoro”

Conferenza sicurezza, salute e ambiente dentro e fuori i luoghi di lavoro. Ruolo della RLS tra precarietà e bassi salari. Parteciperanno avvocati nazionali e internazionali, dando un contributo dal punto di vista giuridico

Ore 13.30 Pranzo proletario (contributo 15 euro) Prenotazione obbligatoria.