Inizia la stagione estiva cunardese con la musica

Anche quest’anno l’estate cunardese sarà ricca di eventi di ogni genere. Oltre alle ormai storiche ed affermate manifestazioni ricorrenti, non mancheranno delle novità interessanti. A dare il “via” alla stagione, infatti, l’Associazione Culturale e Folkloristica “I TENCITT”, in collaborazione con “MG Service”, quest’anno propone l’apertura con la prima edizione del “Kun-Ard Blues & Country Music” Sabato 22 Giugno 2024.

L’evento si svolgerà nel centro storico di Cunardo, presso la Piazza 4 Novembre e nello splendido Anfiteatro di Parco Formentano con un programma che impegnerà tutta l’intera giornata. Alle ore 10.30, per intrattenere i più piccini, si esibirà il “Mago Silvano” il quale sarà seguito da un Raduno di “Fiat 600” che, dopo aver fatto dei giri per le vie del paese, sosteranno fino al pomeriggio in Piazza 4 Novembre. Alle ore 15.00 apriranno i Mercatini degli “Hobbisti” e dei prodotti tipici a “km zero” mentre alle ore 15.30 inizieranno le sfide dei “Giochi Matematici” a cura del “Circolo Matematico Gadner” di Castelveccana (VA).

Dalle ore 20.00 inizierà l’intrattenimento musicale con l’esibizione del gruppo “ROI & TNT SMOKERS” di genere blues – funk – rock e alle 21.30 si esibirà la Band Country “RUBEN MINUTO & THE GOOD OLE” Manners Featuring: Cris Mantello. Ad allietare la serata ci sarà anche la speciale partecipazione del noto musicista MAURIZIO “GNOLA” GLIELMO

L’ingresso sarà libero a tutti con il supporto delle attività di ristorazione vicine per cibo e bevande.