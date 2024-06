La Ternatese di aggiudica il primo incontro interprovinciale

Terminati i gironi eliminatori dei Campionati di Promozione, sono iniziate le sfide interprovinciali che dovranno selezionare le compagini che si contenderanno il successo finale. Nella seconda categoria – cinque gironi lombardi – si sono scontrate le due vincitrici del primo e secondo girone, a eliminazione diretta attraverso incontri di andata e ritorno, Casciago del primo raggruppamento e Ternatese del secondo.

L‘incontro d’andata, disputato sabato 08 giugno, aveva visto prevalere la Ternatese per 5-3, per cui nel match di ritorno ai locali sarebbe stato sufficiente un pareggio per superare il turno. Pioggia battente in quel di Ternate, con un cielo ostile inusuale per il mese di giugno, bensì più consono per un mese di ottobre avanzato: si trattava di appurare su chi sarebbe piovuto. L’inizio sembrava non lasciare alcun dubbio, le terna locale partiva con l’acceleratore premuto “a tavoletta”, 3-0 nella prima mano, 6-0 alla seconda, 8-0 alla terza e primo punto nella casella dei blu ternatesi.

Il secondo set s’incanalava nel medesimo alveo del primo, cambiava solo la sequenza del punteggio 3-0, poi 4-0, infine 8-0 e Ternate si trovava dopo poco tempo sul 2-0, ponendo una seria ipoteca sulla vittoria finale. Tuttavia nell’individuale le cose procedevano in ben altro modo. L’idolo locale Basini, che recentemente aveva messo sul suo totem personale lo scalpo di Massimiliano Chiappella prima di aggiudicarsi la gara regionale alla quale aveva partecipato, incontrava parecchie difficoltà con il casciaghese Tronconi che aveva tutte le buone intenzioni di non lasciarsi sopraffare, dato che partiva in vantaggio, era rimontato fino alla fatidica mano nella quale Basini si trovava avanti per 7-4, solo che Tronconi con due bocciate perfette aveva due punti a fondo tavola, una boccia ancora fra le mani e una sua a trequarti di campo: bastava colpirla “et voilà les jeux sont faits” con quattro punti e vittoria nel set per 8-7. Enzo Ferrari, soprannominato “Il Drake”, in analogia con il corsaro sir Francis Drake, soleva scegliere i propri piloti con un concetto molto chiaro: dovevano essere non solo dei campioni, ma dovevano anche essere fortunati, comunque mai sfortunati, visto che anche nelle competizioni automobilistiche la componente “dea bendata” risulta talvolta essenziale.

Tronconi non avrebbe mai potuto essere scelto da Enzo Ferrari: colpiva la sua boccia nell’ottica di conseguire quanto programmato, tutto sembrava realizzarsi secondo le previsioni, solo che …, solo che una delle sue bocce trascinava sul fondo anche una boccia di Biasini, che unica, in mezzo a quattro bocce 2 avversarie, andava beffardamente a posizionarsi accanto al boccino, donando il set per 8-4 al ternatese.

L’incontro era ormai tutto in discesa, col 3-0 conseguito. Casciago tentava di mantenere viva la speranza aggiudicandosi con il combattivo Tronconi il secondo set contro Dall’Oco subentrato a Biasini. Purtroppo per Casciago l’illusione di raddrizzare l’incontro permaneva giusto il tempo di varcare la soglia del tempio e di recitare una breve prece per ricevere la grazia impetrata: la coppia Aquilini/Dall’Oco Armando infliggeva a Casciago il terzo 8-0 e, raggiunto il quarto punto, conquistava il successo, sancito dal direttore di gara che sospendeva la contesa. Ora la Ternatese è attesa dalla Speroni di Milano con l’incontro d’andata sabato prossimo in casa: qualora dovesse prevalere, è attesa dalla finale del raggruppamento prevista in settembre – 14 e 21 – con la vincente fra i bergamaschi della Villese e i cremonesi dell’Astra.

(Roberto Bramani Araldi)

PILLOLE DI BOCCE

15 giugno – campionato promozione 2a categoria – finali Ternatese – Casciago 4-1 (andata 5-3) passa Ternatese – prossimo turno Ternatese – Sperone (MI) 17 giugno – Brenta – prosegue regionale individuale B e CD gare separate