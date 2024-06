Le lacrime di tutta Marnate al funerale di Moreno Bertazzo

Le panche gremite, le preghiere che rieccheggiano per la chiesa sant’Ilario di Marnate, la famiglia, gli amici, i conoscenti, le Autorità civili e poi loro, con le inconfondibili magliette rosse, i volontari della sua Pro loco, seduti composti, ma con i visi atterriti.

Non avrebbe potuto esserci nessun altro modo di salutare Moreno Bertazzo se non con una partecipazione così grande da parte dell’intera comunità, paralizzata dal dolore per la scomparsa di un uomo che tanto ha donato gli altri.

La prematura scomparsa del 51enne, stroncato da una malattia con la quale combatteva dallo scorso autunno, ha lasciato sgomenta tutta Marnate, ma anche la vicina Castellanza, dove lavorava. Accanto alle Autorità marnatesi, presenti infatti quelle della vicina Castellanza, con il sindaco Cristina Borroni.

«In questi giorni ho riletto i messaggi che io e Moreno ci eravamo scambiati in questi mesi di malattia – ha confidato il parroco don Alberto Dell’Acqua – Lui teneva alle relazioni, al costruire, dava importanza alla comunità, all’amore per la sua famiglia e questo sentimento si traslava anche nella tenerezza delle premura di scegliere cosa cucinare loro, per mangiare insieme a sua moglie ai suoi figli».

Parole, quelle del sacerdote, che hanno toccato il cuore dei presenti, in silenzio in ascolto e con lo sguardo rivolto verso quella bara coperta di fiori rossi e bianchi.

«Dove va a finire tutto questo? È valsa la pena il suo costruire legami forti e il prendersi cura degli altri – ha domandato don Alberto – Se lo chiedessimo a lui, Moreno ci risponderebbe che “Si, ne è valsa la pena vivere così” come lui ha vissuto. Amare è ciò che resta, sempre».

E fra le strade di Marnate si manterrà il ricordo di quel sorriso buono, che tanto ha saputo donare a chi lo circondava. L’applauso dell’intera comunità all’uscita della chiesa, l’abbraccio ai suoi cari, piazza sant’Ilario piena di persone commosse e il senso di gratitudine per aver avuto accanto un uomo come Moreno: ecco cosa resterà.