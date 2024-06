Maurizio Spozio vince con il 55% dei voti ed è il nuovo sindaco di Castelveccana

Maurizio Spozio è il nuovo sindaco di Castelveccana con il 54,81 % dei voti. Una vittoria attesa per cinque anni, dalle ultime elezioni appunto, quando perse per un solo voto. Questa volta le cose sono andate in modo diverso: Maurizio Spozio e la sua lista, “Insieme per Castelveccana” è riuscito a superare l’avversario politico Giuliano Cometti, candidato per la lista di continuità con la lunga amministrazione di Luciano Pezza, “Vivi Castelveccana”.

A prendere le redini del paese sul Lago Maggiore ora è il vigile di Ispra con la sua lista.

