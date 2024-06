Percorso Creativo “Dalla Materia al Prodotto” dalla collaborazione tra Lati e la Scuola d’Arte Applicata

Una fruttuosa collaborazione tra LATI3Dlab e gli studenti del corso di formazione di Design di prodotto della SSS’AA Scuola Specializzata Superiore d’Arte Applicata di Lugano attraverso il progetto “Dalla Materia al Prodotto”. Un viaggio creativo che sfida le convenzioni, partendo dai materiali per creare soluzioni innovative nell’ambito del design. Un’opportunità unica che unisce industria e istruzione, ridefinendo i confini dell’innovazione nel settore tecnico-artistico.

LATI3Dlab, divisione R&D di LATI Industria Termoplastici S.p.A. dedicata ai materiali per stampa 3D, presenta il progetto “Dalla Materia al Prodotto”, sviluppato in collaborazione con la SSS’AA Scuola Specializzata Superiore d’Arte Applicata di Lugano.

LATI3Dlab ha condiviso le proprie conoscenze sui materiali per stampa 3D con gli studenti di Design di Prodotto attraverso alcune presentazioni. La prima, presso la sede di Trevano, a Canobbio, ha introdotto gli studenti al mondo dei compound termoplastici tecnici, mentre la visita presso la sede LATI di Vedano Olona ha permesso agli studenti di entrare nel vivo della stampa 3D e di visitare i nostri laboratori per “toccare con mano” la nostra realtà industriale.

Il progetto si distingue per un approccio unico e non convenzionale: sono stati scelti tre materiali tecnici per stampa 3D sviluppati da LATI3Dlab, illustrandone le peculiarità. Agli studenti è stato chiesto di sviluppare un nuovo oggetto di design che valorizzasse questi materiali. L’aspetto interessante e allo stesso modo affascinante, è stato l’approccio e la metodologia che di fatto non prevedeva un bisogno specifico di un prodotto di design, ma bensì partire dal materiale, quindi da una condizione “finale” e di rappresentazione, per riprodurre al meglio le caratteristiche dello stesso.

Francesco Manarini, Product Development Manager di LATI, ha commentato: «Il risultato è stato un enorme arricchimento reciproco. LATI3Dlab ha scoperto nuove applicazioni nel design dei nostri materiali, con soluzioni ingegnose e inaspettate. Gli studenti, dal canto loro, hanno affrontato in modo non convenzionale il tema dei materiali e delle loro applicazioni, partendo dai materiali stessi e non dall’oggetto finale. Questo metodo ha permesso loro di approcciare il problema in modo creativo, trovando soluzioni innovative e affrontando le sfide reali del design applicato all’industria».

Il progetto “Dalla Materia al Prodotto” rappresenta una nuova frontiera nell’educazione tecnica e artistica, evidenziando l’importanza della materia prima nella progettazione. La collaborazione con LATI ha creato un ponte tra il mondo accademico e quello industriale, arricchendo entrambe le parti coinvolte. Siamo entusiasti dei risultati ottenuti e delle competenze acquisite dagli studenti, e guardiamo con entusiasmo ai futuri sviluppi di questa partnership.